Championnats d'Europe de natation : Marc-Antoine Olivier remporte l'argent au 10 km en eau libres

Le Français Marc-Antoine Olivier a remporté la médaille d'argent dans le 10 km en eau libre aux Championnats d'Europe dimanche, à Ostie, dans la banlieue de Rome, où Logan Fontaine a pris le bronze à l'issue d'une course gagnée par l'Italien Domenico Acerenza.

Le Dunkerquois Marc-Antoine Olivier est vice champion d'Europe de nage en eau libre sur 10 kilomètres. Un deuxième Français, Logan Fontaine a remporté la médaille de bronze, ce dimanche à Ostie, près de Rome lors des Championnats d'Europe. L'Italien Domenico Acerenza remporte l'or.

Il s'agit de la deuxième médaille de la compétition pour Marc-Antoine Olivier, après sa troisième place dans le 5 km en eau libre, samedi. Course où Logan Fontaine était arrivé quatrième une demi-seconde après Marc-Antoine Olivier.

"Un grand sourire mais quand même une petite rancoeur", a réagi au micro de France Télévisions le Français, qui était en tête dans le dernier kilomètre devant Olivier et Acerenza. Fontaine était parvenu à ramener un groupe de poursuivants sur le Hongrois David Betlehem, qui a pris la tête de la course très tôt, creusant un écart avec les autres nageurs au bout d'une dizaine de minutes, avant de faire cavalier seul pendant plus d'une heure trente.