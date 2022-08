Championnats d'Europe de triathlon : deux Isérois sur le podium, Léo Bergère en or

Un triplé français mais surtout un doublé isérois en triathlon aux championnats d'Europe de Munich ce samedi après-midi. Léo Bergère, originaire Pont-de-Beauvoisin, prend la première place. En deuxième position, un autre français, Pierre le Corre. Et puis un autre Isérois, l'échirollois Dorian Coninx, champion d'Europe en titre, qui prend la médaille de bronze.

"C'est un effort qu'on a fait tous les trois ensemble, dès la natation", réagit Léo Bergère au micro de France Télévisions après sa victoire. "C'était ce qu'on avait prévu ce matin, on s'était dit qu'il fallait qu'on utilise notre force de collectif". Léo Bergère a fait une partie de la course en tête mais Dorian Coninx, lui, a dû s'accrocher pour décrocher le bronze : "J'ai accusé le coup un peu à la mi-course, j'ai commencé à cogiter un peu mais quand j'ai vu qu'ils étaient 1 et 2, je me suis dit 'faut pas qu'on loupe ça', j'ai vraiment tout donné et ça me fait extrêmement plaisir de partager le podium avec Pierre et Léo".