Championnats de France d'athlétisme à Saint-Étienne : "du jamais vu", pour le président de la Fédération

Le Président de la Fédération Française d'Athlétisme, André Giraud, a salué la qualité de l'organisation et la communication autour de l'événement qui débute ce vendredi 26 juillet.

Le Président de la Fédé (3e en partant de la gauche) a félicité chaudement le président du Coquelicot 42 (7e) et le maire (4e) pour l'organisation des Championnats de France élite

Saint-Étienne, France

Les Championnats de France élite d'athlétisme ont débuté ce vendredi 26 juillet. Les tribunes étaient clairsemées mais elles seront certainement pleines ce week-end, puisque tous les billets ont été vendus. Certainement pas un hasard pour André Giraud, le président de la Fédération Française d'Athlétisme a salué la qualité et le sérieux de l'organisation, prise en charge par le club Coquelicot 42 et par Saint-Étienne Métropole.

"La communication qui a été conduite par la ville de Saint-Étienne est impressionnante, je n'ai jamais vu ça. L'affichage, le bandeau devant la mairie, les opérations de promotion dans les quartiers, tout ça explique la fréquentation importante. On attend entre 15 000 et 16 000 spectateurs, c'est fabuleux pour l'athlétisme."

Saint-Étienne 2024 ?

Selon le président de la Fédération, la ville pourrait profiter de cet élan et de ce savoir-faire en vue des JO 2024 à Paris. "On nous demande de trouver des bases d'entraînement à plusieurs pays, car autour de Paris ce sera occupé. J'ai vu les installations et la volonté de la mairie, je peux dire que _Saint-Étienne accueillera un ou deux pays qui viendront s'entraîner en amont des Jeux_."