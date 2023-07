Championnats de France d'athlétisme : étudiant à l'INSA de Toulouse, Tom Campagne vise le titre

Tom Campagne a 22 ans et fait jongler ses performances sur les sautoirs et ses études d'ingénieur en génie mécanique à l'INSA : l'institut des sciences appliquées de Toulouse.

Originaire de Saint-Geniès-Bellevue, le jeune homme a décidé de rester dans la ville rose, pour étudier et s'entraîner au plus haut niveau avec Dominique Hernandez : "On aménage nos parcours pour que cela se passe le mieux possible et que les matières n'interférent pas avec mes entraînements. Normalement, j'ai 5 ans d'études, mais avec le sport, cela pourrait être 10 ou 15 ans. Tant que je suis bon en athlétisme, je peux étaler mes études."

Un choix qui lui permet de s'assurer un métier à la fin de sa carrière. Mais pour l'heure, le sportif toulousain brille sur les pistes. Champion de France du saut en longueur (en salle) l'année dernière à Miramas, il a signé cette saison la meilleure performance d'un tricolore sur l'épreuve, en sautant à 8,12 mètres.

Les mondiaux et les Jeux Olympiques dans le viseur

De quoi lui promettre un bel avenir : "Je vise la victoire aux championnats de France. Je ne suis pas venu ici pour finir huitième ! J'aimerais aussi faire les minimas pour participer aux mondiaux et aux Jeux Olympiques."

A Albi, c'est sa dernière chance de se qualifier pour les championnats du monde de Budapest (Hongrie) prévus en août. Pour cela, il devra sauter au-delà de 8,25 mètres. Un défi qu'il peut réussir selon Romain Barras, le directeur de la haute performance à la fédération française d'athlétisme : "Ce saut le placerait très haut dans la hiérarchie française. Il a des belles ambitions et c'est avec un caractère comme celui-là qu'il pourra les atteindre."