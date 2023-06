Championnats de France de natation : Rennes s'apprête à accueillir les stars françaises des bassins

La piscine de Bréquigny est en train de revêtir son habit de lumière. Ce mercredi, on s'affaire dans les gradins pour installer ici la sono, là les spots de lumières et autres affichages pour annoncer l'événement. Le bassin olympique va accueillir de dimanche à vendredi prochain les championnats de France de natation.

"Rennes s'est positionnée il y a trois ans pour l'organisation de ces championnats, raconte Séverine Rosset, cadre technique régionale à la Ligue de Bretagne de natation. C'est la quatrième fois depuis 2000 que Rennes organise cette compétition (2000, 2013, 2019 et 2023). C'est un bassin vraiment fait pour ce type d'événements, et il y a une capacité d'accueil énorme." Les gradins de la piscine de Bréquigny peuvent accueillir jusqu'à 750 personnes simultanément. Avec le staff des clubs et les athlètes engagés, le site pourrait recevoir un peu plus de 2000 personnes par jour.

Si vous avez l'habitude d'y faire quelques longueurs, vous pourriez ne pas reconnaître la piscine de Bréquigny ces prochains jours : "La piscine en elle-même est vraiment faite pour la compétition, détaille Séverine Rosset. Mais après l'objectif c'est que ce soit du spectacle, et notre discipline s'y prête. L'idée c'est de rendre la piscine belle, accueillante, il y aura du son et lumière... Ca amène une belle dynamique pour la région, c'est un travail d'équipe pour préparer la compétition en amont."

Le bassin olympique de la piscine de Bréquigny © Radio France - François Rauzy

Les plus grandes stars françaises de la natation attendues, ainsi qu'une trentaine de Bretons

Pendant les six jours de courses, les plus grandes stars de la natation française vont se succéder à la piscine de Bréquigny : Florent Manaudou, Charlotte Bonnet mais aussi la nouvelle terreur des bassins Léon Marchand seront de la partie. "Il y aura les grands nageurs français, se réjouit Séverine Rosset. Ils viennent jouer la sélection pour les championnats du monde Fukuoka au Japon cet été. L'équipe de France va bien depuis 2 ans, avec des belles performances aux championnats du monde et aux championnats d'Europe l'année dernière. Il y a une belle dynamique, des nageurs intéressants à suivre, avec probablement des records à la clé."

Sur le bassin nordique adjacent au bassin olympique, les nageurs locaux, du Cercle Paul Bert Bréquigny, enchaînent les longueurs. Eux vont jouer à la maison, ce qui satisfait leur entraîneur Mathieu Burban, ancien coach de Camille Lacourt notamment : "C'est un confort et une joie de pouvoir se battre devant tous les gens qui nous soutiennent tout au long de l'année : les familles des nageurs en premier lieu bien sûr, mais le club également qui s'investit énormément sur le projet élite depuis des années. C'est un plaisir de pouvoir réunir tout le monde et de voir le résultat du travail, parce qu'en natation ce n'est pas souvent le cas. Les championnats de France sont la référence annuelle, et parfois on brille à 500 kilomètres de la maison. C'est un peu invisible pour les gens qui soutiennent au quotidien. Là, le fait de pouvoir inviter tout le monde au bassin, c'est super."

Une trentaine de nageurs et nageuses bretons seront de la partie à Bréquigny, avec quelques noms qui pourraient se mettre en valeur : Yann Le Goff (CPB Rennes, 200m nage libre), Mathias Even (CPB Rennes, 50m nage libre), Jules Guérin (CPB Rennes, 50m dos), Orlane Hita (Brest, 200m nage libre), Léan Cabon (Brest, 200m nage libre).