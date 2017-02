Championnats de France en salle d'athlétisme : Paré et Menaldo font le show à Bordeaux

Le sprinteuse de l'US Talence et le perchiste de Cestas ont remporté devant leur public le titre national au cours d'un dimanche qui a également sacré Pascal Martinot-Lagarde et Yohann Diniz. Et qui a vu Ladji Doucouré raccrocher les pointes.

En l'absence de Stella Akakpo, qui avait choisi le 60m, Maroussia Paré avait le meilleur temps des engagés. En tête après les séries, la jeune Talençaise a supporté la pression de la finale pour s'imposer en 23"71. A onze centièmes de son record de la saison mais suffisant pour s'offrir un titre de championne de France à domicile.

Lui aussi voulait monter sur la plus haute marche du podium. Lors du concours de perche, Kevin Menaldo s'est envolé à 5m78. Titre national, trois ans après celui décroché au même endroit, record personnel et minimas pour les Europe dans la poche. L'après-midi parfaite pour le Girondin qui estime avoir les moyens d'aller chercher une médaille dans quinze jours à Belgrade.

🎙 RÉACTION : Kevin Menaldo (EFCVO), champion de France Elite en salle du saut à la perche avec 5,78 m à Bordeaux. @kevinmenaldo #CFAthlé pic.twitter.com/ujy5uwiyMk — FFA (@FFAthletisme) February 19, 2017

L'athlétisme girondin aurait pu réussir le triplé mais Paul Renaudie a dû se contenter de la troisième place d'un 800m qui s'est joué au finish. Le sociétaire du Bordeaux Athle échoue à 36 centièmes du vainqueur, le Tunisien Abdessalem Ayouni, et à 23 centièmes de Clément Dhainaut qui décroche le titre national. Ce sera donc l'argent pour le Bordelais qui ira lui aussi à Belgrade.

Diniz et Martinot-Lagarde assurent, Doucouré tire sa révérence

Autres vainqueurs du jour, Yoann Diniz et Pascal Martinot-Lagarde. De retour aux France après huit ans d'absence, le Rémois a écrasé la concurrence sur le 5000m marche.

🏅 Démonstration de Yohann Diniz, qui décroche le titre de champion de France Elite en salle du 5000 m marche en 19'14''41 ! #CFAthlé pic.twitter.com/mERF5Gcq9l — FFA (@FFAthletisme) February 19, 2017

Pascal Martinot-Lagarde n'avait pas la même marge mais a su résister à Aurel Manga pour rappeler qu'il était toujours le patron sur les haies, discipline forte de l'athlétisme français.

Une discipline qui a perdu ce dimanche l'un de ceux qui l'ont faite briller. Troisième de sa série, Ladji Doucouré a disputé sa dernière course après plus de 20 ans d'une carrière qui l'a notamment vu décrocher le titre de champion du monde en 2005.

Ladji Doucouré avale les dernières haies d'une immense carrière. © Maxppp - MaxPPP

Enfin, les triple sauteurs Jean-Marc Pontvianne et Kevin Luron ont réalisé les minimas pour les championnats d'Europe où le camp triclore espère confirmer la belle moisson réalisée l'été dernier aux JO de Rio.