Le Français Mahiedine Mekhissi, 33 ans, a décroché son 5e titre européen jeudi à Berlin en remportant l'or sur 3.000 m steeple à Berlin. Un record pour l'athlétisme français à l'échelon européen.

L'athlète tricolore a largement dominé la finale en 8 min 31 sec 66 pour terminer devant l'Espagnol Fernando Carro (8:34.16) et l'Italien Yohanes Chiappinelli (8:35.81), alors que son compatriote Yoann Kowal a terminé au pied du podium (8:36.77).

Mahiedine Mekhissi-Benabbad dans la légende ! Mais à 33 ans, l'athlète français le plus titré aux Championnats d'Europe réfléchit à une possible fin de carrière. Peut-il aller jusqu'aux Jeux de Tokyo en 2020 ?

Mahiedine Mekhissi devient le quatrième athlète à compter cinq titres européens, avec l'Allemand Harald Schmid et les Britanniques Roger Black et Mo Farah.

Un doublé grâce au 5.000 m ?

Le Français doit encore disputer le 5.000 m samedi. Un doublé serait inédit pour lui.

Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 Mahiedine Mekhissi a ensuite remporté son premier Championnat d'Europe en 2010, avant une troisième place mondiale en 2011 et 2013. Il a récidivé aux JO-2012 avec l'argent, et aux JO-2016 avec le bronze. Au niveau européen, en plus des titres de 2010, 2012, 2016 et donc 2018 sur 3.000 m steeple, il compte un sacre sur 1.500 m en 2014.