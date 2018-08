Une nouvelle médaille pour camp tricolore ! Pierre Le Corre, 28 ans, a décroché l'or sur l'épreuve de triathlon au terme d'une course disputée vendredi soir à Glasgow.

Il est le quatrième Français sacré champion d'Europe sur la distance olympique et succède à David Hauss, dernier Français champion d'Europe en 2015.

Une course disputée

Le Français a bouclé la course en 1 h 47 min 17 sec, devant l'Espagnol Fernando Alarza (+0:11) et le Belge Marten Van Riel (+0:23). Sorti au cœur du groupe des meilleurs après 1.500 m de natation et 40 km de cyclisme, Pierre Le Corre a décroché le double champion olympique en titre, le Britannique Alistair Brownlee (4e, +0:55), dans le dix kilomètres de course à pieds.