Champions Hockey League : les Dragons de Rouen à un match d'entrer un peu plus dans l'histoire

Les Dragons de Rouen sont à une heure de créer un nouvel exploit. Mais avant de penser à une qualification en demi-finale, il y a ce match ce mardi soir à l'île Lacroix à jouer. Quart de finale retour face à Tappara, la meilleure équipe finlandaise de hockey. Mais avec le bon résultat décroché à l'aller (3-3), les Rouennais peuvent rêver. Comme les supporters.

Les Finlandais sont loin d'avoir abdiqué

"Quand on a commencé les deux matchs, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient cru en nous", explique Sacha Guimond, l'un des défenseurs rouennais. "Il ne faudra pas essayer de battre des gars en un contre un. On doit garder un jeu simple, ne pas faire de fautes, quitte à dégager le palet pour qu'il sorte de notre zone", poursuit-il.

Le match est à suivre sur France Bleu Normandie. © Radio France - Eric Turpin

Les Finlandais sont loin d'avoir abdiqué. Ils restent sur deux victoires en championnat le week-end dernier face à Saipa (4-2) et Kärpät (6-4). Ils sont remontés. "J'ai vu leurs matchs et on le sait, c'est une équipe qui joue bien", réagit Fabrice Lhenry, l'entraîneur des Dragons.

"Ce qui va être important pour nous, c'est déjà de bien défendre sans faire de fautes. D'être opportuniste comme on l'a été à l'aller. On n'a pas eu beaucoup d'occasions mais on les a prises. On connaît leur vitesse de patinage. Il faudra être bien regroupé devant notre gardien", ajoute l'entraîneur.

Les supporters, le 7e homme attendu

Contrairement à Tampere où la Nokia Arena était plutôt vide mardi dernier (un peu moins de 4.000 supporters pour 13.000 places) et où l'ambiance était atone, cette-fois les Dragons vont retrouver le chaudron de la patinoire Nathalie Péchalat. Elle est complète. Plus de 3.000 supporters sont attendus.

Le témoignage d'Aloïs, meneur de la tribune G des supporters des Dragons de Rouen. Copier

Les billets ont été mis en vente le 27 novembre dernier. En quelques heures les places ont été vendues. "J'ai vu très vite sur les réseaux sociaux que la billetterie était ouverte. J'ai donc sorti ma carte bleue et j'ai pris trois places tout de suite. Je n'ai pas hésité une seule seconde", sourit Victor, un jeune rouennais de 19 ans, supporter des Dragons.

"Le match va être compliqué, Tappara est une grande équipe avec des joueurs de très haut niveau. Mais avec le public et un grand Pintaric dans les buts, on aura peut-être la chance d'assister à un grand match, un match serré", conclut Frédérik Vauthier, un des supporters des Dragons.

Si les Dragons font match nul lors de ce match retour, il y aura une période de prolongation, 10 minutes, trois joueurs contre trois. La première équipe qui marque remporte le match. S'il n'y a toujours pas de buts après la prolongation, une séance de tirs aux buts est organisée. Cinq joueurs de chaque équipe tireront.