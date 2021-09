Champions Hockey League : les Dragons de Rouen entrent en piste face à Klagenfurt

Les Dragons de Rouen affrontent Klagenfurt ce vendredi soir en Autriche pour leur premier match de Champions Hockey League. Après un mois de préparation, des blessés, des joueurs absents pour cause de sélection nationale, le RHE lance officiellement sa saison.

Après un mois de préparation, de matchs amicaux, les Dragons de Rouen, champion de France en titre, lancent officiellement leur saison ce vendredi soir avec ce premier match de Champions Hockey League. Ils affrontent Klagenfurt, le champion d'Autriche en titre, chez eux. Premier déplacement périlleux pour le RHE qui compte dans sa poule une équipe ukrainienne (Donbass Donetsk) et les Danois du Rungsted.

"Il va falloir se mettre rapidement au niveau"

A quelques heures du coup d'envoi, le nouveau capitaine des Dragons, Mark Flood est impatient. "On est excité à l'idée de jouer contre Klagenfurt. La CHL est importante pour le club, pour nous", explique-t-il à France Bleu Normandie. "On a regardé les vidéos, c'est une bonne équipe. Ils patinent bien, ils bougent beaucoup sur la glace. On va essayer de ramener une victoire mais ça va être difficile", ajoute-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le défenseur canadien et ses coéquipiers ont tout analysé du jeu de leur adversaire autrichien. La dernière fois que le RHE s'était déplacé en Autriche c'était en 2018 lors des huitièmes de finale de la CHL. Ils avaient perdu face à Salzbourg. "Ce sont des équipes très agressives qui ne sont pas attentistes. On est prêt à ça", analyse Fabrice Lhenry, l'entraîneur.

Fabrice Lhenry, l'entraineur du RHE sait que le match face à Klagenfurt sera difficile. Copier

"Le temps de réaction est différent des matchs que l'on joue en France. Il faut prendre les bonnes décisions et rapidement. C'est là-dessus que ça va se jouer. Et le patinage de haut niveau, le jeu va plus vite. Il va falloir se mettre rapidement au niveau", conclut-il.

Les Dragons de Rouen s'envoleront ensuite deux jours plus tard ce dimanche direction l'Ukraine. Ils affronteront le HK Donbass Donetsk pour le deuxième match de Champions Hockey League.