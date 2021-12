Champions Hockey League : les Dragons de Rouen n'ont pas réussi l'exploit face à Tappara

Tappara a mis aux rêves des supporters rouennais ce mardi soir à l'île Lacroix. Celui de voir les Dragons s'envoler vers de nouvelles aventures de Champions Hockey League. Celui de voir les Dragons créer de nouveau l'exploit à domicile. Mais les Finlandais en ont décidé autrement. Les Rouennais ont perdu 4-0 (Kyle Platzer 20'55, Samuel Salonen 23'29, Mikael Seppälä 56'37, Charles Bertrand 58'29) pour ce match retour de quart de finale de la CHL. Ils sont éliminés de la compétition.

Ovationnés malgré la défaite

"Quart de finale, la première que l'on y a va, on est fier de notre équipe. Après un peu déçu parce que l'on a perdu mais on est surtout fier de nos Dragons", réagit Raphaël. Les Dragons ont été confrontés à plus forts qu'eux. Sur le papier. Et sur la glace. Contrairement au match aller (3-3 en Finlande) où ils avaient été opportunistes et s'étaient créé des occasions, les joueurs de Fabrice Lhenry ont eu du mal à exister ce mardi soir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pendant 40 minutes, les Dragons ont réellement le niveau de jeu de cette équipe de Tappara. "On ne va pas se mentir, ce qui a pêché c'est qu'ils étaient juste supérieurs à nous", analyse Loïc Lampérier, l'un des attaquants rouennais, meilleur pointeur de CHL pour les Dragons cette saison (2 buts et 7 passes décisives). "Mais si on arrive à marquer en premier et qu'on les fait douter un peu plus, ça pouvait peut-être changer un peu le match. Là sur les deux premiers tiers, ils étaient en confort", ajoute-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Déjà nostalgique de ce parcours"

Malgré la défaite 4-0 (Kyle Platzer 20'55, Samuel Salonen 23'29, Mikael Seppälä 56'37, Charles Bertrand 58'29), les Rouennais n'ont pas à rougir de leur parcours historique en CHL cette saison. Jamais une équipe française n'était arrivée aussi loin. "On est déjà un peu nostalgique de ce parcours parce que c'était de belles émotions à vivre. Et on espère en revivre d'autres cette année", ajoute Loïc Lampérier, l'un des attaquants rouennais.

Fin du match entre les Dragons de Rouen et les Finlandais de Tappara. Défaite 4-0. © Radio France - Charlotte Coutard

Pour revivre un tel parcours, les joueurs de Fabrice Lhenry savent ce qu'il leur reste à faire. Hisser leur niveau en championnat pour aller titiller le premier Grenoble. "On a vécu une belle aventure en CHL. On sait ce qu'il reste à faire. Cette CHL nous a donné de l'expérience du haut niveau, de l'expérience, du détail qu'il faut respecter pour avoir du succès", commente Fabrice Lhenry, l'entraîneur. Les Rouennais sont pour l'instant, cinquième du championnat.