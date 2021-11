Champions Hockey League : les Dragons de Rouen ont de bonnes raisons d'y croire

Les Dragons de Rouen peuvent rêver. Ils peuvent y croire, à la qualification en quarts de finale de Champions Hockey League (CHL). Les hockeyeurs rouennais ont remporté le match aller des huitièmes de finale face au Red bull Salzbourg (3-0) à l'Île Lacroix. Le match retour aura lieu mercredi prochain, en Autriche.

Les quarts à portée de main

Il aura fallu attendre la 17e minute du jeu du deuxième tiers pour voir les Rouennais ouvrir le score par l'intermédiaire de David Gilbert servi par Andrew Jonhson. Puis dans le troisième tiers Vigners enfonce le clou. Et double même la mise. Les Autrichiens ne peuvent plus revenir.

"Je ne peux qu'être satisfait après ce beau combat. Notre équipe a bien défendu, c'est ce que l'on avait demandé. D'être solide défensivement. On savait qu'on allait subir beaucoup de pression mais on a su récupérer les palais rapidement, bien défendre et jouer assez rapidement. On a été discipliné", explique Fabrice Lhenry, l'entraîneur.

Très appliqué défensivement, les Dragons ont su être efficaces devant le but adverse. Après l'ouverture du score, les visiteurs ont tenté de riposter. Mais ils se sont heurtés encore une fois à un grand Matija Pintaric, le gardien slovène, déjà élu meilleur gardien des phases de poule par la CHL.

"Les joueurs se sont sacrifiés, il y a eu beaucoup de shoots bloqués. Puis "Pinta" a fait le reste du travail. On sait que c'est une pièce importante de l'équipe. Et il a fait le match parfait. Je suis très content pour lui", ajoute Fabrice Lhenry. Les quarts de finale sont désormais à portée de main, ou plutôt à portée de crosse pour le RHE. La rencontre est programmée le mercredi 24 novembre prochain à 20h20. A noter que les supporters rouennais ont fait le déplacement en nombre à l'Île Lacroix, ils étaient 3279, record d'affluence cette saison.