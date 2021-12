Champions Hockey League : les Dragons de Rouen réussissent l'impossible face à Tappara (3-3)

Quel match ! Quel match ! Les supporters des Dragons n'auront jamais autant vibré cette année. Menés 2-0 à la fin du premier tiers temps, personne n'aurait imaginé ce score final ce mardi soir à la Nokia Arena à Tampere (3-3). Le rêve est permis. Les espoirs sont vivants.

Rendez-vous à l'Île Lacroix

"On espère toujours faire un bon résultat. Honnêtement on savait qu'on allait jouer contre une belle équipe. Avec toutes les péripéties qu'on a eues, on avait juste trois lignes, on a eu toute l'histoire avec Loïc Lampérier (Air France a perdu l'équipement de l'attaquant rouennais. Il a dû en acheter de nouveaux à Tampere et s'en faire prêter par Tappara, ndlr), les blessés, on n'a pas été perturbé", explique Fabrice Lhenry, l'entraîneur.

Et pourtant après quelques premières minutes où les dragons avaient leur cross sur le palet, ils ne l'ont plus revu quasiment de tout le premier tiers temps. A la fin, il était difficile d'imaginer une mini remontada des dragons. Et pourtant ils l'ont fait. "On a su garder notre énergie et la confiance à 2-0. C'était compliqué et les joueurs n'ont rien lâché. Et ils sont allés chercher ce résultat inespéré mais excellent pour le match retour. Ils ne savent pas à quoi s'attendre sur l'Île Lacroix", poursuit l'entraîneur des Dragons de Rouen.

Les supporters de Dragons ont fait le déplacement jusqu'à Tampere en Finlande pour encourager leur équipe. © Radio France - Bradley de Souza

"Il y avait du suspens, 2-2 c'était déjà impossible pour nous, 3-2 on s'est dit que c'était pas si mal et puis 3-3, maintenant on a hâte du match retour à l'Île Lacroix", résume Clément, un des supporters de la tribune G qui a fait le déplacement jusqu'à Tampere.