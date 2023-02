Changement de date pour le Motocross des Nations à Ernée

L'épreuve reine du motocross mondial aura bien lieu en octobre 2023 à Ernée en Mayenne. Mais les dates ont changé en raison notamment d'une modification du calendrier américain. Le Motocross des Nations devait se dérouler les 21 et 22 octobre 2023. Il aura finalement lieu les 7 et 8 octobre.

Le président du Motoclub d'Ernée, Philippe Lecomte, a du s'adapter : "la date initiale avait été choisie pour tomber juste après la dernière épreuve aux Etats-Unis. Organiser si tard dans la saison ne nous plaisait pas plus que cela. Du coup, quand les Américains ont avancé la finale de leur championnat de plusieurs semaines, il devenait évident que nous devions nous aussi avancer notre date. Cela nous a bien occupé ces dernières semaines." Les meilleurs pilotes du monde et notamment les Américains et les Français seront ainsi présents sur le célèbre circuit Raymond-Demy d'Ernée.

Toute une logistique à revoir

Alors forcément, il a fallu tout revoir d'un point de vue logistique et l'organisateur a dû contacter les partenaires, les hôtels, les bénévoles et tous les prestataires afin de s'assurer que tout le monde était disponible pour cette nouvelle date.

Les billets achetés restent valables

Les places achetées restent valables pour les nouvelles dates de l'épreuve. Une offre promotionnelle est en cours et jusqu'au 28 février. Avec un pass week-end Adultes à 99€ au lieu de 150€. Un billet pour la journée du dimanche est à 75€ au lieu de 115€. Pour réserver vos billets, cliquez ici .