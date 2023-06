Chartreuse Terminorum : "L'objectif n'était pas de faire la course de trail la plus dure au monde"

Mais pourquoi une telle course ? La Chartreuse Terminorum a débuté ce vendredi 16 juin à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Quarante coureurs se sont engagés pour ce trail de 300km et 25 000 mètres de dénivelé. En quatre éditions, personne n'a réussi à la terminer. "L'objectif n'est pas de faire la course la plus dure au monde, c'est de faire une course qui se rapproche de l'aspect culturel local", explique l'un des organisateurs de la course, Benoit Laval, invité de France Bleu Isère.

"Les 40 coureurs inscrits parcourent ces chemins tracés pour la plupart par des moines de Chartreuse qui naviguaient entre les différents haberts, les différents alpages", décrit Benoit Laval, qui a donné le départ de la course à 4h48 ce vendredi matin.

"La course est une boucle de 60 kilomètres avec 4 500 mètres de dénivelé, à faire cinq fois, sur des petits sentiers perdus non balisés - qui ne sont plus sur les cartes pour la plupart mais qui existent bel et bien sur le terrain - sans GPS juste à la carte et la boussole", explique Benoît Laval.