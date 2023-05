Châteauroux : 250 participants pour le stage avec le multiple champion de karaté Steven Da Costa

C'est un palmarès impressionnant : deux médailles de champion du monde, trois de champion d'Europe, et surtout une médaille d'or aux Jeux Olympiques dans la catégorie moins de 67 kilos. Le karatéka français Steven Da Costa fait partie des grands noms de sa discipline. Un modèle pour de nombreux pratiquants, venus en nombre le voir ce dimanche à Châteauroux. Le multiple champion était de passage pour un stage-combat qui a réuni plus de 250 inscrits. D'ailleurs, les inscriptions ont été bloquées, au vu du grand nombre de participants, pour permettre à chacun d'en profiter.

Des participants de tous âges

Parmi les participants au stage, de nombreux jeunes licenciés Indriens. Plutôt impressionnés par Steven Da Costa "C'est un champion du monde, donc c'est un exemple pour la jeunesse et pour tout le monde (...) Il représente le plus haute niveau dans le karaté, c'est une référence" expliquent Victor et Illona , licenciés au club de karaté de Châteauroux. Certains ont fait de la route pour venir voir le multiple champion. C'est le cas de Felipe, qui habite le secteur de Chartres, et fait du karaté depuis 12 années; "C'est impressionnant de le voir (...) Maintenant qu'il est champion olympique c'est comme Teddy Riner (...) c'est quand même un personnage très important" explique le jeune homme, pour qui Steven Da Costa est un modèle.

Felipe a fait la route depuis Chartres pour venir voir Steven Da Costa à Châteauroux © Radio France - Manon Klein

Il n'y a pas que les jeunes qui sont impressionnés par le palmarès du karatéka. Arthur a annulé sa journée barbecue pour venir voir la star. Pour lui qui pratique les karaté depuis 58 ans, Steven Da Costa "c'est le dynamisme dans le karaté (...) Il a des jambes.. c'est de la folie quoi ! (...) C'est le summum" s'exclame admiratif le Castelroussin.

Pouvoir rencontrer ce modèle, en partageant un stage "c'est une expérience unique" estime Alessandro, licencié à la Châtre. "On est très déçus, en tous cas moi personnellement, car ils ont enlevé le karaté des Jeux Olympiques" regrette ce pratiquant. Ca veut dire que Steven Da Costa en effet ne pourra pas tenter le doublé dès 2024, lui qui a remporté l'or aux JO de Tokyo en 2020.

Des stagiaires de tous les âges étaient présents à Châteauroux © Radio France - Manon Klein

Pas de karaté aux JO de Paris

L'organisation des Jeux de Paris n'a pas retenu la discipline, une décision critiquée publiquement par Steven Da Costa qui dénonçait une injustice. "Après maintenant on l'a avalé, parce que ca n'est pas quelque chose que l'on choisit. Ca reste toujours une grande injustice mais bon, on fait avec. J'ai défendu mon sport et j'espère que ca finira par changer (...) Même si c'est en 2028, je ne suis pas sûr d'être moi de la partie [à ce moment là], mais ce serait une belle avancée pour le karaté (...) Franchement je souhaite à tous ceux qui rêvent de faire les Jeux d'y participer, parce que c'est grandiose (...) et ca donne une autre visibilité" estime aujourd'hui le multiple champion, en déplacement à Châteauroux.hâteauroux

Steven Da Costa a été touché par l'accueil réservé : "Quand je vois des stages où il y a autant de monde je suis toujours surpris. Ca fait partie de mes plus grands stages là (...) Ca fait chaud au cœur". Pour lui il s'agit avant tout d'un "moment de partage" autour d'une passion commune qu'est le karaté.

Le multiple champion de karaté Steven Da Costa de passage à Châteauroux © Radio France - Manon Klein

Prochain objectif pour le champion, après son passage dans l'Indre : les championnats du monde en fin d'année.