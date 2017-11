Châteauroux accueillera la Coupe de France des Rallyes en 2020

La Finale de la Coupe de France des Rallyes 2020 sera organisée par la Ligue du Centre sur le site du Rallye de Châteauroux, les 16, 17 et 18 octobre 2020.

La Fédération française du sport automobile (FFSA) vient de choisir la ville de Châteauroux pour organiser la Coupe de France des Rallyes en 2020. C'est la deuxième fois que la ville accueille la compétition, les pilotes étaient déjà venus en 2008. La compétition se déroulera les 16, 17 et 18 octobre 2020. La ligne d'arrivée et de départ se fera au niveau du MACH 36 de Déols. En 2008, les pilotes étaient partis de Belle-Isle. La finale 2018 aura lieu en Bourgogne-France Comté et en 2019 en région Occitanie, comme l'indique la FFSA sur son site internet.

Plus de 200 pilotes amateurs

"C'est un événement très important dans le sport automobile puisqu'il réunit tous les meilleurs pilotes amateurs de France, ils étaient 230 cette année à Marseille (...) la compétition attire chaque année environ 50 à 60.000 spectateurs, en 2008 on ne trouvait plus un hébergement avant Vierzon dans l'Indre, 2008 est resté comme un modèle de finale, on a innové avec des choses comme le parc de l'assistance et le parc fermé sur le même lieu, on avait fait un parc dédicaces aussi et maintenant c'est dans le cahier des charges", a réagi sur France Bleu Berry Jean Blayon l'un des organisateurs du 31ème Rallye de L'Indre qui se tenait ce week-end à Valençay.