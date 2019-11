Châteauroux : c'est le jour J pour les centaines de participants de l'Ekiden 36

Ce dimanche se déroule la 12ème édition de l'Ekiden 36, le marathon en équipe à Châteauroux. Plus de 300 équipes et des centaines de participants sont attendus sur la ligne de départ.

Châteauroux, France

Il y aura du monde ce dimanche matin sous le hall des Expositions de Belle-Isle. C'est dans cette grande structure que sera donné le départ et l'arrivée de l'Ekiden 36. Ou plutôt "les" départs et "les" arrivées. Car si vous l'ignorez encore, l'Ekiden est un marathon qui se court en équipe. Comme tout bon marathon, il y a 42km195 à parcourir... mais en relais. Plus de 300 équipes (composées de 6 athlètes) sont attendues pour le grand départ qui sera donnée à 9 heures.

Les concurrents sont évidemment dans les starting-blocks comme Nathalie, une jeune femme originaire de Déols. C'est la troisième fois qu'elle participe à cette épreuve très spéciale : "C'est toujours un moment de convivialité, de partage et de fous rires car on est là pour s'amuser !" s'exclame cette berrichonne qui s'est quand même entraînée avec sérieux. "On a créé une équipe avec des collègues du boulot et depuis un mois on court une fois par semaine sur le parcours de l'Ekiden". Nathalie qui devra parcourir cinq kilomètres espère mettre "moins de 30 minutes !" dit-elle. "Moi je vais très vite, dès le départ je donne tout, tout de suite" promet la coureuse... rendez-vous sur la ligne de départ.