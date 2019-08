Châteauroux capitale nationale du " CrossFit " les 7 et 8 septembre

Les 7 et 8 septembre prochain, Châteauroux deviendra une place forte du CrossFit avec une compétition d'envergure nationale. Plus dizaines d'athlètes devraient en découdre à Belle-Isle.

Les 7 et 8 septembre prochain, le parc de Belle-Isle sera le cadre de la première édition du "Châteauroux Big Throwdown", une compétition de CrossFit d'envergure nationale. Très populaire aux Etats Unis et de plus en plus en France, le CrossFit est une méthode d'entraînement physique qui vise développer plusieurs qualités : l'agilité, l'équilibre, la résistance, la coordination, la vitesse, la puissance, la précision, la force, l'endurance cardio-vasculaire et la flexibilité. Gymnastique, musculation, haltérophilie...font travailler plusieurs muscles à la fois mais différents chaque jour, pour dépenser un maximum d'énergie.

Organisée par CrossFit CHTX et l'association ALBIREO B, les épreuves se dérouleront donc à Belle-Isle, sur 3000 mètres carrés entre le hall des expositions et la plage. A noter que l'accès aux épreuves sera gratuit. Les organisateurs se donnent comme objectif " de mettre en lumière un sport très complet, accessible à tous."

Les meilleurs représentants français de la discipline seront présents (Guillaume Magnouat, Jessica Veter, Romain Felloneau, Romain Pouzet, Virginie Clisson, Jocelyn Chaney...210 athlètes viendront se frotter aux as de la discipline, par équipes de trois (deux hommes et une femme) répartis sur trois niveaux : "Certains viennent de Suisse, de Corse, d’Ile de France, de Nouvelle Aquitaine, de Bourgogne… Des compétiteurs castelroussins et de la région seront aussi de la partie. Deux épreuves permettront aux inscrits de se qualifier dans l’une des trois catégories et de poursuivre jusqu’au podium." Rendez vous donc les 7 et 8 septembre à Châteauroux.