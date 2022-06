Châteauroux : Franck Zimmer sacré champion de France de boxe anglaise

Franck Zimmer (à gauche) et son entraineur Sofien Bahi

Franck Zimmer a la boxe dans le sang. "Mon père était boxeur. Tout petit, il m'emmenait au bord du ring. J'ai voulu essayer très tôt". A 16 ans, il fait ses premiers combats. A 20 ans, il passe professionnel.

Le Poitevin d'origine enchaine les combats. Mais très vite, il a envie de voir plus loin. "J'ai visité le club de Châteauroux et leurs équipements étaient impressionnants. Je suivais aussi depuis longtemps le parcours de Thomas Faure (champion de l'Union européenne), et j'ai commencé à m'entrainer là-bas".

Franck Zimmer, 24 ans, mène de front des entrainements très exigeants et sa carrière professionnelle. "Je vends des voitures. Et trois fois par semaine, je fais deux heures de route aller, deux heures retour, pour venir m'entrainer à Châteauroux". Sur place, il passe deux heures à peaufiner sa technique, enfiler les gants, frapper le sac et travailler son cardio. "Je fais aussi trois footings par semaine, ajoute le champion. Souvent les gens n'imagine pas le travail que représente un tel titre".

Le jeune boxer entend désormais défendre sa ceinture, sans doute à l'automne. "Et après ? on verra après... élude t-il. Pourquoi pas l'Union européenne ?". Sur les traces d'un de ses mentor, le castelroussin Thomas Faure...