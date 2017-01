Chaux-Neuve 2017 : ferveur populaire et victoire allemande, comme toujours

La traditionnelle manche française de la coupe du monde de combiné nordique a encore été un succès populaire, ce samedi, en ouverture de l'édition 2017 avec 4000 spectateurs à Chaux-Neuve (Doubs). Confirmation aussi de la totale suprématie allemande cet hiver, avec la victoire de Johannes Rydzek.

Et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne cet hiver en coupe du monde de combiné nordique... Onzième course individuelle et onzième victoire allemande (!), ce samedi, lors de l'étape de Chaux-Neuve (Doubs) qui a encore confirmé son statut de référence populaire du circuit mondial de la discipline avec plus de 4000 spectateurs présents pour cette première journée de compétition du week-end. Et dans un décor de carte postale hivernale pour cette édition 2017 !

Pour les Allemands, c'est même le neuvième doublé de la saison, avec la victoire de Johannes Rydzek devant Fabian Riessle. Un doublé qui aurait même pu se transformer en nouveau podium "100 % Allemagne"...

Dans les derniers hectomètres du 10 km - ski de fond, un des bâtons d'Eric Frenzel s'est accidentellement pris et cassé dans les skis de son compatriote Fabien Riessle et le grand patron mondial de la discipline depuis 2013 a dû se contenter de la quatrième place à moins de 3" du Japonais Akito Watabe (3e).

Les Français encore mi-figue mi-raison, malgré le formidable soutien populaire encore sur leurs terres de Chaux-Neuve

L'Allemagne continue donc de sourire, en combiné nordique. Et la France continue de grimacer depuis la retraite il y a deux ans de ses "glorieux anciens", les Jurassiens de Bois d'Amont Jason Lamy Chappuis et Sébastien Lacroix.

En particulier pour François Braud (30 ans), c'est encore l'heure des décevants regrets sur ses terres de Chaux-Neuve, à une dizaine de kilomètres de son village de Sarrageois. Le vice-champion du monde en titre (2015) n'a pu faire mieux que 17e, ce samedi, à cause d'un nouveau "blocage psychologique et émotionnel" au sommet du tremplin de saut à skis de Chaux-Neuve...

Seulement 23e du concours de saut, le Franc-Comtois s'est du coup élancé avec 1'40" de handicap au départ du 10 km - ski de fond et son palmarès n'affiche ainsi toujours qu'un seul "top 10" mondial en individuel à Chaux-Neuve (10è en 2015).

François Braud, le leader des Bleus depuis deux ans, a même été devancé ce samedi par le prometteur et décomplexé Antoine Gérard (16è), le Vosgien de 21 ans qui n'est présent sur le circuit de la coupe du monde que depuis décembre 2015...

Les quatre autres jeunes français en piste, ce samedi à Chaux-Neuve, ont terminé au-delà du "top 30" : les Jurassiens Laurent Muhlethaler (19 ans) et Tom Balland (21 ans) sont respectivement 38e et 44e ; les Vosgiens Lilian Vaxelaire (18 ans) et Nicolas Didier (21 ans) 40e et 42e, eux, pour le tout premier "Chaux-Neuve" de leur carrière.

Suite et fin, ce dimanche, de l'indémodable et incontournable manche mondiale de combiné nordique dans le Haut-Doubs : sauts à 12h et 10 km - ski de fond à 14h30 pour ce "Chaux-Neuve 2017" très enneigé et ensoleillé !