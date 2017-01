Chaux-Neuve plus que jamais terre (allemande) de combiné nordique

L'édition 2017 de la manche française de coupe du monde de combiné nordique se referme comme elle avait commencé. L'étape de Chaux-Neuve (Doubs) reste la plus populaire du circuit avec 13000 spectateurs au total cette année. Et les Allemands sont toujours les plus forts, avec un triplé ce dimanche.

C'est décidément le championnat d'Allemagne de combiné nordique tous les week-ends cet hiver... Quel que soit le pays qui accueille une des étapes de la coupe du monde. Chaux-Neuve 2017, la traditionnelle manche française dans le Haut-Doubs, n'a donc pas dérogé à cette (lassante...) règle.

Triplé des indéboulonnables Allemands auj à #chauxneuve2017 (victoire de Riessle) !

1er français : Antoine Gérard 10e / François Braud 15e pic.twitter.com/qyERI33OO7 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) January 22, 2017

Après leur doublé, ce samedi (victoire de Rydzek devant Riessle) lors de la première journée de compétition dans le Haut-Doubs, les indéboulonnables allemands ont fait le triplé, ce dimanche, pour la cinquième fois de la saison ! Et le tiercé dans l'ordre, cette fois, c'est Fabian Riessle / Johannes Rydzek / Eric Frenzel (l'incontournable leader du combiné nordique mondial depuis 2013). Et l'Allemagne a tout simplement remporté les douze premières courses individuelles de la saison mondiale de combiné nordique...

Les Français “à la bagarre“ et un peu plus brillants, ce dimanche, à domicile

Malgré le fervent soutien populaire encore sur leurs terres de Chaux-Neuve (environ 13 000 spectateurs au total, ce week-end), les Français ont donc fait comme les autres, une fois de plus, ce dimanche. Mais les Bleus ont quand même rivalisé avec les maîtres allemands jusqu'aux deux derniers kilomètres de la course de ski de fond.

Enfin auteur d'un bon saut sur le tremplin de la Côte Feuillée, François Braud, le local de l'étape, a pu s'élancer en 6è position avec 9'' de retard sur le podium au départ du 10 km – ski de fond. Mais le Franc-Comtois n'a pu faire mieux que la 15e place finale et reste 14e du classement général de la coupe du monde.

6e du saut auj à #chauxneuve2017 le Franc-Comtois François Braud n'a que 9" de retard sur le podium au depart du 10 km ski de fond (14h30) ! pic.twitter.com/QWbhbVwf2w — France Bleu Besançon (@bleubesancon) January 22, 2017

Et comme la veille, le meilleur Français s'appelle Antoine Gérard ! 16e samedi, le jeune Vosgien installé depuis quatre ans à Bois d'Amont (le village jurassien d'un certain Jason Lamy Chappuis...) s'est même offert le tout premier ''top 10'' de sa carrière sur le grand circuit mondial. 10e place, à 6'' du podium, même... Pas mal à 21 ans et seulement vingt courses en coupe du monde de combiné nordique, où Antoine Gérard pointe désormais au 21e rang de la saison.

Les autres Français ont manqué de peu le symbolique ''top 30'' synonyme de points au classement général : 32e place pour le Vosgien (installé aux Rousse) Maxime Laheurte et 33e pour le jeune Jurassien Laurent Muhlethaler.