Chaux-Neuve s'offre un nouveau tremplin pour les championnats de France de combiné nordique

Chaux-Neuve accueille tout ce week-end les championnats de France de combiné nordique (annulés en avril dernier, faute de neige). Cette compétition marque le grand retour de Jason Lamy Chapuis dans la compétition. A cette occasion, la station s'est offert une nouvelle rampe pour le 60 mètres.

Les travaux se sont terminés juste à temps pour la compétition. © Radio France - Lila Lefebvre

La compétition, qui devait normalement avoir lieu en avril a été reporté à cet été, faute de neige. La station de Chaux-Neuve en a profité pour installer un tout nouveau tremplin pour la piste de 60 mètres. La nouveauté, il créera sa propre glace avec un système réfrigéré, "auparavant on utilisait de la neige qu'on tassait pour faire de la glace, c'était moins net et ça fondait quand il faisait trop chaud", explique Jérôme Pagnier, un des responsables du site. Grace à un système de tuyauterie, plus besoin de neige pour utiliser cette rampe l'hiver.

En métal : la piste estivale avec des picots en céramique ; en rose : le réceptacle pour la glace en hiver. On aperçoit les tuyaux chargés d'acheminer l'eau. © Radio France - Lila Lefebvre

La nouvelle piste de a coûté près de 450 000 euros. Un gros investissement financé à 30% par la station. Mais pour Philippe Alpy, président du syndicat mixte Mont-d'Or-Métabief Chaux-Neuve, c'est un coût nécessaire pour rester un lieu d’accueil des grandes compétitions, "nous sommes en compétition avec d'autres massifs. Le Jura est le berceau du ski nordique, il faut se donner les moyens d'être un haut lieu d'organisation des compétitions sportives".

Cette piste sera notamment une lieu d’accueil des JO d'hiver de la jeunesse organisé par Lausanne en 2020.