Cherbourg : handball et tennis ne se marcheront pas sur les pieds au complexe Jean-Jaurès en 2024

C'est un épisode de la saison qui n'a pas fait plaisir à la direction de la JS Cherbourg Manche Handball. En début d'année, les Mauves avaient dû faire leurs valises pour aller jouer un match à domicile de Proligue.... à Caen. Le complexe Jean-Jaurès était en effet occupé par les tennismen du Challenger de Cherbourg.

Un problème de calendrier

La Ligue de Handball tient compte des événements organisés dans les villes avant d'établir le calendrier des équipes, mais la saison dernière les dates du Challenger ont été confirmées aux organisateurs après la publication du calendrier du hand. Pour la saison prochaine, la JSC devait communiquer avant le 2 juin à la Ligue de Handball les dates d'indisponibilité de sa salle. Elle a reçu juste à temps les dates du tournoi de tennis cherbourgeois.

"C'est officiel, ça ne changera pas"

Ce lundi dans le KOP 100% Sport France Bleu Cotentin , Vincent Ferey le président de la JS Cherbourg Manche handball et Anthony Thiébot le directeur du Challenger ont pu échanger sur le sujet. "On était ce vendredi à Roland Garros pour une réunion de travail sur le Challenger. On avait demandé à l'ATP et à la Fédération Française de Tennis d'avoir les dates (du tournoi) plus tôt. On connaît nos dates : le tournoi débutera le 11 février 2024", annonce Anthony Thiébot au micro de France Bleu Cotentin.

"Si ça ne change pas, c'est une bonne nouvelle. L'année dernière, il y avait une date et elle a changé au dernier moment", lui répond d'abord prudent le président de la JS Cherbourg Vincent Ferey. "C'est officiel, ils ne peuvent plus changer", confirme Anthony Thiébot.