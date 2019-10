L'arbitrage vidéo débarque au prochain 5 étoiles de Pau

Domaine de Sers, Montardon, France

Comme au foot et au rugby, l'équitation se met à l'arbitrage vidéo ! Une première mondiale qui se tiendra lors du 5 étoiles de Pau, du 24 au 27 octobre au domaine de Sers. La start-up paloise ST 37 a mis en place un système qui permettra de vérifier à la loupe les franchissements d'obstacles des cavaliers et de leurs montures lors du concours complet. "On va mettre dix caméras supplémentaires sur le parcours, en plus des quatorze déjà installées pour la retransmission TV, et ces caméras seront dans un axe très particulier de visionnage" explique Pascal Sayous, le président du concours. Elles vont repérer, via un algorythme, le passage du cheval et l'éventuelle faute. "Sur un concours complet on peut très bien avoir l'épaule du cheval qui passe à l'extérieur du fanion délimitant l'obstacle, et du fait de la vitesse un juge peut se tromper" ajoute le responsable de l'épreuve, faisant référence à une erreur de jugement l'an dernier. Grâce aux caméras, le jury pourra immédiatement statuer sans doute possible.

Un peu moins de cavaliers en raison des JO de Tokyo

C'est donc la grande nouveauté de cette 29ème édition du 5 étoiles de Pau qui attire un plateau toujours aussi élevé. 17 nations seront représentées en concours complet et en attelage, avec un peu moins de cavaliers (44) qu'à l'accoutumée pour le concours complet en raison de la proximité des Jeux Olympiques de Tokyo, l'an prochain. "Ce sont surtout les petites nations - les Japonais par exemple - qui sont concernées" explique Pascal Sayous. "Les quelques chevaux qu'elles ont sont plus que préservés. Ce n'est pas un problème de cavaliers mais de chevaux, car il y a peu de chevaux de ce niveau là. L'épreuve du CCI de Pau est supérieure à celle des JO ou des championnats du monde. C'est vraiment la crème de la crème."

Les couleurs françaises seront défendues par six cavaliers : Arnaud Boiteau, Mathieu Lemoine, Benjamin Massie, Rémi Pillot, Régis Prud'hon et Maxime Livio, vainqueur du concours complet en 2016. 40 000 spectateurs sont attendus pour ce grand weekend hippique.

Le programme du concours complet CCI-L 5* :

Jeudi 24 octobre : Inspection des chevaux (9h30) puis dressage (14h-17h)

Vendredi 25 octobre : Journée dressage

Samedi 26 octobre : Cross (13h-17h30)

Dimanche 27 octobre : Inspection des chevaux (10h) puis saut d'obstacles (14h30-16h)

Le programme attelage CAIO 4* H1 :