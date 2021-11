Chico et les Gypsies, invités exceptionnels du combat de boxe de Jordy Weiss à Laval

Le groupe de flamenco bien connu, Chico et les Gypsies sera présent à Espace Mayenne le 27 novembre pour le gala de boxe. Les chanteurs et musiciens ont répondu à l'invitation du boxeur lavallois, Jordy Weiss qui tentera ce soir là de décrocher deux ceintures internationales.

La boxe va connaître une très belle soirée le samedi 27 novembre à Espace Mayenne à Laval. Un gala de haute volée est organisé par le Stade Lavallois Boxe avec en point d'orgue le combat de Jordy Weiss qui sera opposé à l'Espagnol Aitor Nieto.

Et pour animer la soirée de gala, le célèbre groupe musical de rumba et flamenco Chico et les Gypsies sera présent. "Ils seront là pour mettre le feu" explique le boxeur Jordy Weiss. "Je connais bien ce groupe et eux me connaissent aussi car il n'y a pas tant de boxeurs gitans que cela".

Les places pour le gala de boxe du 27 novembre sont en vente à 25 et 40 euros.