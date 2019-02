Chiffres fous, règles, date, horaire, diffusion, show : ce qu'il faut savoir sur le 53e Super Bowl

C'est l'événement sportif le plus attendu et le plus regardé aux États-Unis mais aussi un peu partout ailleurs.

Invité de France Bleu, Jean-Pierre Gagick nous récapitule tout ce qu'il faut savoir sur ce 53e Super Bowl qu'il commentera sur TF1 pour la première fois dans la nuit de dimanche à lundi.

Quelles sont les deux équipes ?

Battus par les Eagles de Philadelphie la saison dernière, les New England Patriots affrontent les Los Angeles Rams lors de la finale du championnat de football américain NFL qui se déroule à Altlanta.

Les Patriots de Tom Brady disputent le Super Bowl pour la troisième année consécutive. La vedette Tom Brady peut devenir à 41 ans le premier quarterback à remporter le Super Bowl à six reprises.

de disputent le Super Bowl pour la troisième année consécutive. La vedette Tom Brady peut devenir à 41 ans le premier quarterback à remporter le Super Bowl à six reprises. De leur côté, les Rams n’avaient plus disputé le Super Bowl depuis 2001. C'est leur troisième participation à l’événement après l’obtention du titre en 1999.

Les chiffres fous du Super Bowl

180 pays dans le monde diffuseront le match, qui sera également commenté en 25 langues.

110 millions de téléspectateurs seront présents derrière leur petit écran, soit plus d'un tiers de la population américaine.

75.000 spectateurs au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta

1,25 milliard d'ailes de poulet - les fameux "Chicken wings" seront vendu.

14.500 tonnes de chips seront achetées.

8 millions de kilos de guacamole seront avalés.

51,7 millions de packs de bières vendus.

1 Américain sur 10 n'ira pas travailler le lendemain de la finale du championnat de football.

5,1 millions de dollars, c'est le prix record pour 30 secondes de publicité lors de la diffusion du match, soit un montant de 350 millions de dollars de recettes publicitaires pour 4 heures d'antenne.

5.000 journalistes accrédités pour couvrir l'événement.

97.000 dollars (soit 78.000 euros) est le montant du chèque pour chaque joueur de l'équipe qui remportera le match. De leur côté, les perdants recevront un peu moins de 50.000 dollars (soit 40.000 euros).

5 milliards de dollars avaient été pariés illégalement l'an passé sur la rencontre, alors que les paris légaux n'étaient autorisés que dans le Nevada. Cette année, sept autres Etats ont légalisé les paris : le Delaware, le New Jersey, le Mississippi, la Virginie-Occidentale, le Nouveau-Mexique, la Pennsylvanie et Rhode Island.

3.000 à 5.000 calories seront avalées par les téléspectateurs durant la rencontre.

A quelle heure et combien de temps ?

La finale du championnat de football américain qui se déroule dans la nuit de dimanche à lundi. Le coup d'envoi est prévu à 0h30 (heure française).

Si le temps de jeu effectif est d'une heure, le match dure quatre heures avec les arrêts de jeu, les publicités et le show à la pause.

Sur quelle chaîne ?

Le groupe TF1 retransmet pour la première fois le Super Bowl avec aux commentaires notre invité Jean-Pierre Gagick accompagné de Sebastien Sejean et Philippe Gardent.

Le match est également retransmis sur BeIN Sports 1.

Les règles du Super Bowl pour les nuls, expliqué par Jean-Pierre Gagick

Maroon 5 assurera le show à la mi-temps

Le groupe américain Maroon 5 sera la tête d'affiche du traditionnel spectacle du Super Bowl, organisé à la mi-temps de la finale.

Le groupe pop-rock californien, dirigé par Adam Levine, juré-star de l'émission de télé-crochet "The Voice" aux Etats-Unis, partagera la scène avec deux grands noms du rap, originaires d'Atlanta, Big Boi et Travis Scott.

Avant Maroon 5, Justin Timberlake, Lady Gaga, Coldplay, Katy Perry, Bruno Mars, Beyonce, Madonna ou encore Michael Jackson ont participé à ce "show" ultra-spectaculaire.

Ce choix de groupe fait polémique car il est majoritairement blanc, dans une ville considérée comme un temple de la musique noire. Plusieurs artistes auraient refusé de se produire à la mi-temps, notamment Rihanna selon plusieurs médias américains, pour afficher leur soutien au joueur Colin Kaepernick.

Le quarterback ne parvient plus à trouver un club depuis qu'il a mis le genou à terre lors de l'hymne national à plusieurs occasions durant la saison 2016-17, pour dénoncer les violences policières contre des hommes noirs aux Etats-Unis.

Gladys Knight chantera l'hymne américain

La légende de la soul Gladys Knight chantera l'hymne américain avant le coup d'envoi du Super Bowl.

Agée de 74 ans, elle est l'une des dernières grandes ambassadrices de l'âge d'or de la soul encore en vie. Depuis la publication de son premier album, en 1960, Gladys Knight a enregistré plusieurs classiques, comme "Midnight Train to Georgia" (n°1 aux Etats-Unis en 1973) ou "Best Thing That Ever Happened to Me".