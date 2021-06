Christian Bibal, la voix du sport sur France Bleu Pays Basque, raccroche le micro

C'est en 1998 qu'on l'a entendu pour la première sur nos ondes. Mais les auditeurs l'ont connu bien avant, dès la fin des années 70, sur la radio Adour Navarre, avant même la libéralisation de la bande FM. Christian Bibal, la voix du sport du France Bleu Pays Basque, a assuré son dernier direct le samedi 12 Juin, à l'occasion du match historique entre Biarritz et Bayonne. "Je me rappelle des premiers directs que je faisais sur les stades. Aujourd'hui, on fait un direct facilement, mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il fallait tirer des câbles chez le voisin du stade !"

Des moments marquants vécus à l'antenne ? "J'en ai vécu beaucoup. Du rugby d'abord, avec les années glorieuses du BO, et les grandes finales des championnats de France. Celle qui m'a marqué le plus, celle de 2002. Il y avait eu des prolongations avec ce drop de Laurent Mazas extraordinaire. Les joueurs étaient arrivés à l'aéroport, ils avaient pris un bus à impériale et ils avaient traversé tout Biarritz. Ils avaient mis près de trois ou quatre heures pour arriver devant l'hôtel de ville... l y avait un engouement extraordinaire. On peut parler aussi de la finale y a deux ans de Pro D2 avec Bayonne, avec cette pénalité de la dernière seconde de Martin Bustos Moyano."

(Ré)écoutez l'interview de Christian Bibal :

Christian Bibal, invité de France Bleu Pays Basque ce jeudi matin Copier

France Bleu Pays Basque propose une journée spéciale ce jeudi. Christian Bibal sera l'invité de nos différentes émissions, et notamment l'émission sport à 18h en direct du stade Orok bat d'Anglet. Il ne sera plus derrière notre micro, mais il va sans nul doute continuer à animer de nombreux rendez-vous sportifs au Pays basque, dont l'Essor basque, la course cycliste qu'il avait créé. Milesker eta ikus arte Christian !