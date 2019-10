Christophe Lemaitre n'a pas couru une seule épreuve lors des Mondiaux d'athlétisme de Doha

Il repart du Qatar, sans avoir couru une seule épreuve. Les Mondiaux d'athlétisme de Doha n'ont pas réussi au sprinteur savoyard Christophe Lemaitre. Lui qui avait juste avant le début de la compétition déclaré forfait sur 200 mètres pour se concentrer sur le relais, mais qui n'avait pas été retenu pour participer aux séries de qualification de ce relais 4x100 mètres, avait pourtant une ultime occasion ce samedi soir.

Sélectionné pour la finale du relais

Plus tôt dans la journée, la Fédération française d'athlétisme avait dévoilé des noms des Français qui participeraient à cette finale du 4x100 : Amaury Golitin, Jimmy Vicaut, Meba-Mickaël Zézé et Christophe Lemaitre. Enfin.

Sauf que cette finale ne s'est pas du tout passé comme prévue. La France a été disqualifiée dès le début de la course à cause d'un passage de témoin raté entre le premier relayeur Amaury Golitin et Jimmy Vicaut.

"On était prêt"

"Ce relais n'a pas pu montrer ce qu'il était capable de faire vraiment", a confié Christophe Lemaitre à la fin de la course, remporté par les États-Unis. "On était super bien et on était prêt pour ces championnats, ne pas pouvoir le montrer c'est vraiment dommage."