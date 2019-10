Christophe Lemaitre sélectionné pour la finale du relais 4x100 mètres aux Mondiaux d’athlétisme

Ce sera la première course du Savoyard dans ces mondiaux d'athlétisme au Qatar. Christophe Lemaitre sera au départ du relais 4x100 mètres ce samedi soir à Doha. Il a été sélectionné par le staff de l'équipe de France.

Enfin Christophe Lemaitre va courir à Doha. Le sprinteur d'Aix-les-Bains, pourtant sélectionné pour participer à ces championnats du monde d'athlétisme au Qatar, n'avait pas pris le départ d'une course depuis le début de la compétition le 27 septembre.

Il avait déclaré forfait pour l'épreuve du 200 mètres juste avant, et n'avait pas non plus pris le départ des qualifications du relais 4x100 mètres. Mais il disputera bien la finale ce samedi soir. Ce sera vers 21h15 heure française.