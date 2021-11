Cinq choses à savoir sur le 30e Marathon de La Rochelle

La 30e édition du Marathon de La Rochelle s'élance ce dimanche 28 novembre. Une course à suivre avec France Bleu La Rochelle. Voici cinq choses à savoir sur l'une des épreuves les plus courues du pays.

Pour les 30 ans du marathon de La Rochelle, les organisateurs promettent plus de fête et une sécurité sanitaire irréprochable.

Le 30e marathon de La Rochelle s'élance ce dimanche 28 novembre, après l'annulation de l'an dernier pour cause de Covid-19. La sécurité sanitaire au cœur de cette édition anniversaire, pour laquelle les organisateurs promettent des "surprises" pour les coureurs et le public. Voici cinq choses à savoir sur cette épreuve, parmi les plus courues de France.

13.000 participants, et des surprises

Pour fêter ce 30e anniversaire, les organisateurs sont sans doute allés au maximum de la capacité de ce marathon rochelais. 8.000 coureurs s'élanceront à 9h dans l'épreuve-reine du marathon, les 5000 autres se répartissent sur les autres épreuves. Ils seront notamment 3.000 sur le 10km, dont le départ sera donné à 8h45, avec pour la première fois cette année, une arrivée sur le même tapis bleu que les marathoniens. Précision: 3.200 coureurs inscrits l'an dernier ont reporté leurs participation sur cette année.

"Ne manquez pas l'heure du départ et celle de l'arrivée des premiers marathoniens" préviennent les organisateurs qui promettent des "surprises". Plus encore que d'habitude, la course sera accompagnée par les musiciens, pour une ambiance festive tout au long du parcours.

Sécurité sanitaire renforcée

Pass sanitaire obligatoire pour les coureurs, ainsi que pour le public souhaitant accéder au village course et à la ligne d'arrivée. Au début, les coureurs devront conserver leur masque jusqu'au passage de la ligne de départ où ils pourront le déposer dans de grandes poubelles. Des sas de départ dédoublés depuis quelques années, et légèrement agrandis cette fois-ci, afin d'améliorer la distanciation sociale. Un masque neuf leur sera remis lors de leur passage sur la ligne d'arrivée.

Nouveau record ?

Le record actuel a 10 ans, établi à un très haut niveau par le Kenyan John Komen en 2h07m13s lors de l'édition 2011. Le recordman du marathon rochelais est d'ailleurs invité cette année, sans espoir toutefois de s'imposer à 44 ans. La gagne pourrait se jouer entre les Ethiopiens Tsegaye Mekonnen (dossard n°1) et Terefa Debela, et le Kenyan Edwin Soi.

Quant au record, il a peu de chance de tomber. Si la pluie n'est pas annoncée, le vent pourrait jouer les trouble-fête.

Six coureurs ont participé à toutes les éditions

Ils seront mis à l'honneur ce weekend : six coureurs ont participé à toutes les éditions de ce marathon de La Rochelle, depuis sa création. La plupart seront de nouveau au départ ce dimanche. Parmi eux, Joël Louis, ancien président du club d'athlétisme d'Aigrefeuille-d'Aunis, qui s'est toujours senti chez lui à La Rochelle. "Pour une fois dans l'année, on est les rois de la route à La Rochelle" sourit Joël Louis qui à 68 ans, s'attend à "un défi" : "j'ai des soucis aux articulations, je me traine. Mais avec le mental, on va jusqu'au bout. Mon seul objectif est de terminer classé."

1.300 bénévoles au rendez-vous

C'est le vrai "trésor" sur lequel s'appuie l'organisation du marathon, toujours associative, et qui ne compte que deux salariés. Les 1.300 bénévoles nécessaires ont répondu présent cette année, malgré l'édition annulée en 2020. Une fête a permis de resserrer les rangs au début de l'été. Ce sont donc des bénévoles qui montent les installations du marathon, distribuent les dossards, organisent la pasta-party du samedi soir. Des bénévoles encore que vous retrouverez tout au long du parcours, pour contrôler la circulation, tenir les points de ravitaillement.

Le direct

Suivez la course en direct en écoutant France Bleu La Rochelle et en images sur France 3.