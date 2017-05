Cinquième victoire consécutive pour la Team Nollet aux 24h motonautiques de Rouen ce lundi

Pour la 5e année consécutive, c'est la Team Nollet qui a remporté les 24h motonautiques de Rouen, ce lundi 1er mai. Une 54e édition à laquelle participaient 28 équipes et 112 pilotes. Bilan d'un cru mitigé.

Comme chaque année, les 24h motonautiques de Rouen se déroulaient sur la Seine pendant deux jours. Ce lundi 1er mai, pour la 54e édition, c'est la Team Nollet qui remporte la course. Une 5e victoire consécutive pour l'équipe du seino-marin Philippe Chiappe, en larmes à la fin de l'épreuve. "Je ne m'y ferai jamais ! C'est tellement de travail et de stress qu'à la fin c'est dur de cacher ses émotions parce que c'est fort ! Ce n'est vraiment pas un pilote, c'est un travail de 60 personnes sur les trois jours, plus quatre mois de préparation pour mon équipe. On est tous fiers, c'est du bonheur" souffle le triple champion du monde de F1.

Une course mouvementée

La course a réservé quelques surprises aux 28 équipes et 120 pilotes engagées. Le départ a été donné avec près de 40 minutes de retard ce dimanche 30 avril parce que les forces de l'ordre recherchaient le corps d'une personne qui serait tombée dans la Seine depuis le pont Boieldieu dans la nuit de samedi à dimanche.

Une fois lancés, les pilotes ont pu profiter d'une belle matinée avec une après midi plus compliquée : pluie et vent latéral conjugués à une renverse ont rendu le pilotage plus compliqués. De nombreuses casses sont intervenues à ce moment-là. Le dimanche a aussi été marquée par la présence de la pluie et surtout un renforcement du vent.

Cette année, seuls trois bateaux concourraient en S1, la catégorie reine pouvant atteindre jusqu'à 225 km/h. Mais la concurrence est venue directement des S2 (195 km/h en pointe), dont les moteurs sont moins performants mais plus solides. Ainsi, la Team Privilège (S2, n°25) termine 2e du classement général. La catégorie S3 a également offert du suspens jusqu'au bout grâce à un classement très serré.

Il n'y a plus de speaker, c'est décevant !

Ce suspens sportif, les spectateurs présents en bord de Seine n'ont pas vraiment pu en profiter. En cause : plus de speaker pour donner les résultats et les évolutions de course, raisons financières obligent selon l'organisation. "J'ai des amis qui courent donc je suis un peu au courant des résultats mais pour les autres c'est dommage, ça perd un peu le concept qui est intéressant. C'est décevant", déplore Rachel.

Les @24HRouen bientôt terminées sur la Seine à #Rouen ! La Team Nollet toujours en tête. pic.twitter.com/wPHhVI0NTG — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) May 1, 2017

Ajoutez à cela une météo capricieuse : k-way et parapluies étaient de rigueur pour ne pas trop subir les aléas climatiques. "C'est pas trop la joie ! D'habitude on a quand même relativement beau mais là c'est vraiment pas terrible", se désole Quentin, 19 ans.

Vers un déménagement de la course ?

Reste maintenant à l'organisation des 24h à préparer la suite. L'objectif cette année, c'était de remettre les finances dans le vert, avant de remettre à plat le projet pour les trois ou quatre prochaines années. La course pourrait se déplacer du côté de l'esplanade Saint-Gervais avec un nouveau parcours et une semaine d'animations avant la compétition.

Découvrez le classement complet des 24h motonautiques de Rouen 2017.