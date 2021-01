Ciryl Gane : « Les Français vont adorer le MMA »

1,98m pour 110 kg... Ciryl Gane impressionne autant par son gabarit que par ses performances en MMA (Mixed Martial Arts) après seulement 3 ans de pratique. Le Français défend son sport face à ceux qui le jugent trop violent.

Avant de devenir combattant de MMA en 2018, Ciryl Gane était double champion de France de muay-thaï (2016-2017). En cherchant des « sparing-partners » près de chez lui à Nogent-sur-Marne, il tombe sur un club de MMA.

L'entraîneur Fernand Lopez le repère et lui conseille d'abandonner le muay-thaï. Hésitations, doutes (il commençait à se faire un nom dans l'univers du muay-thaï), mais il accepte finalement devant les opportunités de carrière qu'on lui présente.

La transition lui a fait « un peu drôle » comme il le confirme à Bixente Lizarazu dans Planète Liza.

Je me retrouvais sur les fesses à chaque instant et c'était très frustrant

Pour autant, Ciryl Gane apprend vite. Doué naturellement pour le sport (foot, basket, rugby, athlé, sports de combat, rien ne lui résiste), « Bon Gamin », comme on le surnomme, apprend à maîtriser les parties au sol qui constituent une des particularités de cette discipline. Pari gagné ! Un an après ses débuts, il signe à l'UFC (la plus importante ligue mondiale de ce sport).

Les Français vont changer d'avis

Aujourd'hui, le combattant est classé au 7ème rang mondial dans sa discipline, après seulement 3 ans de pratique et 7 combats sans défaite.

L'image sulfureuse de ce sport n'a pas joué en sa faveur dans l'Hexagone. Il aura fallu attendre 2020 avant que les compétitions officielles n'y soient acceptées. Ciryl Gane a conscience de cette réputation auprès des Français et rappelle que le MMA a beaucoup évolué : ajout de restrictions, mise en place de catégories de poids, etc...

« C'est un des sports où il y a le plus de règles et où tu as un staff médical plus important que dans pas mal d'autres sports » ajoute celui-ci qui invite ses compatriotes à passer une soirée devant les MMA, avec des amis, « juste pour voir ». Pour celui qui avoue avoir toujours détesté la bagarre « mais adoré le contact », cela est évident : « Je sais que vous allez changer d'avis ». Alors, à vous de juger.

