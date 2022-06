Clap de fin pour les championnats de France d'athlétisme de Caen

Fin de trois jours intenses de compétition au stade Hélitas de Caen, dans le Calvados. Les championnats de France d'athlétisme de Caen se sont achevés ce dimanche 26 juin. Une compétition qui a réuni les meilleurs athlètes du pays et qui a offert également des places de qualification pour les championnats du monde et d'Europe aux athlètes ayant réalisés les temps de qualification.

Le sourire de Flavie Renouard

C'est la bonne nouvelle Caennaise des ces championnats. La licenciée de l'entente athlétique Mondeville-Hérouville a terminé 2e du 3000 steeple en 9'53'' derrière l'intouchable favorite Alice Finot, victorieuse en 9'48''. Très acclamée par son public au stade Hélitas, Flavie Renouard a longtemps mené le peloton de tête mais n'a pas pu faire grand chose face à l'accélération de la recordwoman de France à 700 m de l'arrivée.

Chrono record pour Sasha Zhoya

Le jeune espoir de l'athlétisme français signe un très bonne performance le jour de ses 20 ans. Il s'impose sur le 110m haies en 13 secondes 17 et pulvérise ainsi son record personnel. C'est aussi la 6eme meilleure performance mondiale de l'année et la meilleure en Europe. Il prendra la direction des championnats du monde à Eugene aux Etats-Unis du 15 au 24 juillet.

Rénelle Lamote sous les deux minutes

Sur le 800 mètres, Rénelle Lamote conserve son titre de championne de France et bat surtout le record des championnats de France. Victoire sous la barre des 2 minutes en 1 minutes 58 secondes et 17 centièmes. "C'est un record que je regardais depuis longtemps, même si ce n'était pas l'objectif, j'ai vu que ça pouvait passer alors j'ai tout donné" explique la Française après sa course.

Renaud Lavillenie contre le vent

Une deuxième place et du vent pour le perchiste Renaud Lavillenie. C'est le jeune Thibaut Collet qui l'emporte, même hauteur franchie, mais la différence se fait au nombre d'essais. Un concours marqué par la pluie et le vent, ce qui n'a pas fait le bonheur de Renaud Lavillenie : "Je suis content qu'il soit fini. Le vent a été notre pire ennemi. Il a fallu se battre, on a tous été en galère, on est plusieurs à avoir sorti des sauts au mental. Les résultats ne sont pas si mauvais que ça dans ce contexte."

L'affaire Happio

Cette fois-ci ce n'est pas du sport. Le spécialiste du 400m haies Wilfried Happio a été victime d'une agression samedi quelques minutes avant sa course. Un homme s'est précipité sur lui pour le frapper sur le stade d'échauffement. Un homme rapidement interpellé par la police municipale. Selon l'AFP qui cite une source judiciaire "il s'agit d'un différend privé entre deux personnes qui se connaissent". La fédération française d'athlétisme a porté plainte. L'athlète lui n'a pas voulu faire de commentaire. Toujours est-il qu'il a bien pris le départ de sa course, avec l'œil gauche bandé. Course qu'il a remporté en battant son record personnel.