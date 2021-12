Clarisse Agbégnénou et Julian Alaphilippe sacrés "Champions des champions" français par L'Équipe

Le journal L'Équipe a dévoilé ce mardi 28 décembre ses champions des champions tricolores. La judoka Clarisse Agbégnénou et le cycliste Julian Alaphilippe ont remporté les trophées cette année.

Ils sont au sommet du sport français. Clarisse Agbégnénou et Julian Alaphilippe ont été sacrés ce mardi 28 décembre "champions des champions" français par le journal L'Équipe. Le journal sportif récompense chaque année les meilleurs sportifs tricolores. La judoka et le cycliste sont couronnés pour la troisième fois, et même la deuxième année consécutive ensemble.

L'année exceptionnelle de Clarisse Agbégnénou saluée

La judoka licenciée à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), Clarisse Agbégnénou est sacrée devant la handballeuse Cléopatre Darleux et la skieuse Perrine Laffont. La double championne olympique de judo "a vécu une année 2021 mémorable", salue le quotidien sportif. C'est la troisième consécration pour la judoka, après avoir remporté le trophée en 2018 et 2020. Clarisse Agbégnénou est couronnée surtout pour sa belle moisson de médailles récoltée cette année : la porte-drapeau de la délégation tricolore aux Jeux Olympiques de Tokyo a décroché deux médailles d'or olympiques cet été et un cinquième titre de championne du monde en juin.

Julian Alaphilippe voit triple

Chez les hommes, comme depuis deux ans, Julian Alaphilippe, deux fois champion du monde de cyclisme en deux ans, est déclaré meilleur sportif français de l'année. L'Auvergnat devance ainsi le pilote de moto Fabio Quartararo et le skieur Alexis Pinturault. Le cycliste de 29 ans, décroche son troisième titre de champion des champions d'affilée.