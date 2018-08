Vichy, France

Elle a réalisé un véritable exploit : Clémence Calvin a remporté la médaille d'argent sur le marathon des Championnats d'Europe d'athlétisme à Berlin ce dimanche.

La performance de la Vichyssoise de 28 ans est d'autant plus remarquable qu'elle est spécialiste du 10 000 mètres, et qu'elle boucle son premier marathon en compétition officielle à six secondes seulement de la gagnante, la Biélorusse Volha Mazuronak.

Pour moi le maillot de l'équipe de France, il s’honore et il faut venir avec tout ses compétences et sa forme pour le représenter." Clémence Calvin, vice championne d'Europe de marathon.

Clémence Calvin avait déjà obtenu une médaille d'argent aux championnats d'Europe de Zurich en 2014, mais sur sa distance fétiche, le 10 000 mètres. Pour elle, il faut absolument répondre présent sur les grands rendez-vous : "J'ai l'habitude de me présenter sur les championnats seulement si je suis prête. Pour moi le maillot de l'équipe de France, il s’honore et il faut venir avec tout ses compétences et sa forme pour le représenter."

Même si elle se dit "transcendée" par la compétition, il y a des moments difficiles. Pour tenir, la Bourbonnaise a sa méthode : penser à son fils. "C'est Zacharia, c'est ma vraie force. Quand le peloton est parti vers le 30 kilomètres, j'ai senti mon cœur qui commençait à s'emballer, parce que je suis passée 8ème d'un coup. J'ai tout de suite visualisé les meilleurs moments que je passe avec mon petit. J'ai visualisé ça pendant au moins trois kilomètres, et ensuite ça a été ma force tranquille, c'est ce qui m'a permis de rester patiente jusqu'au bout."