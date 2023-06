Clément Mignon s'impose sur l'Ironman de Nice en 8h17h'40", premier vainqueur français depuis 18 ans

Au bout de l'effort. Clément Mignon, installé sur la Côte d'Azur depuis 3 ans, s'adjuge l'Ironman de Nice, ce dimanche après-midi. Annoncé comme le favori de la course, il achève les 3,8 km de natation, 180 de cyclisme et 42,195 de course à pied en 8h17h'40".

Le triathlète devient le premier français à remporter l'épreuve depuis 2005 et la victoire d'Hervé Faure. Derrière lui, le Belge Bart Aernouts est 2ème place en 8h24'12''. La 3ème place revient à l'Allemand Jonas Hoffmann en 8h27'25''.