Clément Mignon, un niçois favori de l'Ironman de Nice !

Les triathlètes arrivent par centaine sur la Côte d'Azur et la tension monte. L'Ironman de Nice, c'est ce dimanche 25 juin au départ de la promenade des anglais. Un peu plus de 4600 participants sur les deux distances, et parmi eux Clément Mignon, sérieux candidat à la victoire sur la distance reine : 3,8km de natation, 180km de vélo, puis 42km de course à pied. "C'est vrai que je fais partie des favoris mais c'est souvent le cas sur les courses en France et en Europe. La pression, je la ressens surtout pour la qualification pour les fins du championnats du monde parce qu'on arrive à la fin de ces qualifications, mais si je fais ma course à mon niveau normalement cette qualif' sera prise." Le défi est simple sur le papier, moins dans les faits : il faut terminer dans les trois premiers pour faire partie des heureux élus pour les mondiaux d'Ironman, qui auront lieu pour la première fois de l'histoire à Nice aussi en septembre.

Déjà champion du monde sur longue distance, il rêve de l'être à Nice en septembre en Ironman

Clément Mignon s'avance avec de magnifiques résultats derrière lui : vainqueur des mondiaux longue distance cette année, vainqueur l'an dernier sur le 70.3 d'Aix en Provence (la moitié de la distance Ironman), vainqueur sur le triathlon international de Cannes, ou encore troisième de l'Ironman de Francfort pour sa découverte de la distance reine. Tout cela à seulement 24 ans.

Une trentaine d'heures d'entraînement par semaine

Pour parvenir à ses fins, Clément Mignon, en professionnel assidu, donne de sa personne. "En moyenne je m'entraîne 30h par semaine, je fais les trois sports quasiment tous les jours. Et c'est sans compter le temps de trajet pour me rendre à la piscine, le temps passé pour les soins, chez le kiné, ou encore les lectures sur l'entraînement." Assidu, on vous dit ! Sur l'Ironman de Nice, il trouvera un terrain favorable à ses qualités avec un parcours vélo très vallonné arpentant les routes du vençois, le col de l'Ecre, ou encore la côte de Saint-Pons. Un défi à la mesure de celui qui partage la vie avec une autre grande championne : Marjolaine Pierré, la niçoise elle aussi championne du monde sur longue distance chez les femmes.