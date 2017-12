Clermont-Ferrand, France

Shawnacy Barber, Sam Kendricks, Raphael Holzdeppe, Piotr Lisek ou encore le jeune prodige suédois Armand Duplantis, les stars du saut à la perche se sont données rendez-vous à Clermont-Ferrand en février prochain. Toutes ont répondu positivement à l'invitation de Renaud Lavillenie. Le champion olympique 2012 ne pourra néanmoins pas compter sur la présence de Thiago Braz, sacré à Rio en 2016. Les récentes performances du brésilien ont été jugées insuffisantes par l'organisation pour lui permettre de participer au All Star Perche. Chez les femmes, on notera entre autres les présences de Sandi Morris, Nicole Büchler, Lisa Ryzih ou la française Ninon Guillon-Romarin.

Conférence de presse pour le @AllStarPerche 👌🏼

Tout se mets en place pour l’organisation!

Encore deux mois d'attente ⏰

Un événement sur quatre jours

Si le concours des meilleurs perchistes se tiendra le dimanche à partir de 16h, les hostilités démarreront à la Maison des Sports dès le jeudi 22 février 2018. Plus de 300 scolaires de Clermont-Ferrand et ses alentours bénéficieront d'une initiation au saut à la perche. Le vendredi, la journée sera réservée aux partenaires avec plusieurs animations dont un "Concours des Légendes" auquel participeront des anciens perchistes et des stars locales. L'an dernier Aurélien Rougerie et le pilote moto Cyril Despres s'étaient notamment essayés à la discipline de leur ami Renaud Lavillenie. Le samedi, une journée "montée en puissance" où des jeunes perchistes concourront dès 9h. Les premières barres se situeront autour de 2 mètres. En fin de journée, des athlètes du Perche Elite Tour devraient sauter aux alentours de 5m60. Et le dimanche 25 février, place aux stars de la discipline.

Le champion clermontois @airlavillenie présente le @AllStarPerche 2018 à #ClermontFd ! Rendez-vous le 25 février. Premiers noms annoncés chez les hommes : Kendricks, Barber, Lisek, Wojciechowski, Holzdeppe, Duplantis, Menaldo... pic.twitter.com/Nm17Gxxhjj — François Rauzy (@RauzyFrancois) December 20, 2017

Un événement clermontois à pérenniser

C'est la troisième fois que le meeting se tient à Clermont-Ferrand. Renaud Lavillenie veut installer cet événement sur le long terme dans la capitale puydômoise : " L'objectif, il est clair : chaque année le All Star Perche doit avoir lieu à Clermont-Ferrand, à la Maison des Sports. Cette ville, j'y suis présent et donc forcément j'ai de très bonnes relations avec les instances locales, et les infrastructures permettent d'organiser ce type d'événements. " Christine Dulac-Rougerie, adjointe aux Sports à la mairie de Clermont-Ferrand, abonde dans ce sens : " On veut accompagner Renaud le plus possible dans l'organisation. Il n'y a aucun souci pour que cette manifestation perdure le plus longtemps possible à Clermont-Ferrand. " Rappelons que Renaud Lavillenie, en organisant cet événement pour la 1ère fois en 2016, avait souhaité rendre hommage au "Pole Vault Stars" organisé jusqu'en 2014 à Donetsk par Sergueï Bubka. L'ancien recordman du monde ukrainien lui avait passé le témoin pour l'organisation du prestigieux meeting, les événements géopolitiques dans la région ukrainienne empêchant la tenue de la manifestation sportive. Quand on demande à Renaud Lavillenie si lui aussi transmettra le flambeau un jour à un autre perchiste, ouvrant ainsi la possibilité d'une présence du All Star Perche dans une autre ville, voici sa réponse : " Moi mon objectif il est dans un premier temps d'avoir cette valeur sûre à Clermont-Ferrand. Et par contre après pourquoi pas avoir une deuxième étape qui soit dans une autre ville française ou étrangère. Mais une chose est sûre, c'est que je passerai pas la main, parce qu'un de mes objectifs avec cet événement c'est d'avoir autre chose après ma carrière. " Une carrière qui, ajoute-t-il dans un sourire, à 31 ans "est loin d'être terminée."