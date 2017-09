Clermont-Ferrand: un centre de formation partagé entre l'ASM et le Clermont Foot

C'est une première en France, deux clubs de deux sports différents s'unissent pour créer un centre de formation en commun. Il a été construit aux Gravanches. Il fonctionne depuis le mois de juillet et a été inauguré ce mercredi.

Ensemble, vers l'excellence.

C'est la devise gravée au fronton de ce nouveau centre de formation de 1800 m², à côté du blason des deux clubs. A l'intérieur, chaque club possède ses propres locaux (vestiaires, salle de détente, bureaux pour les entraîneurs) et partage des espaces en commun, l'antenne médicale, la salle de réunion, la lingerie, la salle d'analyse vidéo et la salle de musculation. Deux nouveaux terrains, dont les pelouses ont été déroulées la semaine dernière, ont été créés juste à coté, un terrain en synthétique est en cours de construction en plus des huit terrains que se partageaient déjà les écoles de foot et de rugby de l'ASM Omnisport.

Le plan du centre de formation © Radio France - Emmanuel Moreau

Il a fallu deux ans de l'idée de départ à l'ouverture de ce centre de formation partagé. Il faut dire que les deux clubs avaient intérêt à travailler ensemble; le centre de l'ASM était à l'étroit dans ses locaux de la Gauthière et le Clermont Foot venait de créer son centre mais n'avait pas encore les locaux adaptés. C'est fait depuis la fin juillet avec la reprise de l'entraînement des footballeurs, une semaine avant les rugbymen.

Coté football, Noël Le Graët, le président de la Fédération, et Nathalie Boy de La Tour, la président de la Ligue Nationale, avaient fait le déplacement. En revanche, Bernard Laporte n'est pas venu. Le président de la Fédération Française de Rugby, en plein tourment médiatique, a préféré inaugurer le nouveau terrain de rugby de Château-Gontier en Mayenne. Didier Retière, le Directeur Technique National, était le seul représentant fédéral.

.@BernardLaporte_ inaugure le nouveau stade de #rugby de Château-Gontier : 1 million 160 000 € investis pour développer le rugby en Mayenne pic.twitter.com/aSx6kY3BN2 — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) September 20, 2017

Treize personnes travaillent au centre (entraîneurs, administratifs) pour l'ASM, six pour le Clermont Foot et le responsable de la commission scolaire est commun aux deux clubs. Les joueurs ont appris à se connaître, par exemple autour d'un tournoi de babyfoot. Les staffs aussi discutent entre eux, ils ont une salle qui leur est réservée. Les premiers échanges portent sur les déplacements sur le terrain, le jeu sans ballon, essentiel dans les deux sports, ou encore sur la préparation physique. Et il y a encore probablement beaucoup à apprendre l'un de l'autre, l'expérience le dira.

Les footeux et les rugbymen dans la salle de musculation © Radio France - Emmanuel Moreau