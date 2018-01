Alsace, France

Louise Lenoble 24 ans a mis en parenthèse ses études de médecine pour se lancer il y a une quinzaine de mois à corps perdu dans cette passion dévorante pour la highline .

Ce sport se pratique sur une sangle molle de 2.5cm suspendue au dessus du vide tout en étant sécurisé par un harnais . C'est une variante de la slackline qui se pratique plus près du sol dans les parcs.

Elle est tombée dessus un peu par hasard dans un festival

mais elle s'est rapidement prise au jeu

j'ai eu tellement d'émotions fortes, comme jamais... je me suis dit, il faut que je fasse ce sport et que j'arrive à le dompter"

Beaucoup de travail et un don certain, elle est aujourd’hui une sportive reconnue dans la discipline.

La highline n’a pas de compétition officielle mais plutôt des démonstrations spectaculaires. Les chinois en sont friands.

On dénombre une trentaine d’athlètes de part le monde qui pratiquent à un haut-niveau.

Une sorte de tribu

Il faut évidement de grandes qualités sportives mais surtout un mental bien particulier.

"c'est vraiment mental, ça permet de se rendre compte de la puissance du cerveau"

"je pense qu’avant tout on recherche des sensations et des émotions, on fait vraiment ça pour se dépasser"

La pratique de la slackline amateur est sans danger lorsque toutes les précautions de sécurité sont respectées.