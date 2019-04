Programme sport du week-end des 18, 19 et 20 avril en Haute-Vienne et en Corrèze

Le week-end sport marqué notamment par la course aux playoffs pour le LH87 et le Limoges CSP. Mais aussi par la dernière journée de la phase régulière en fédérale 2 de rugby. Sans oublier le Trail Nature à Isle.

Le week-end sport rime avec matches à enjeu en cette fin de saison pour les sports collectifs. La course aux playoffs continue pour le Limoges Handball et le Limoges CSP. En fédérale 2 de rugby, dernier derby Limousin en phase régulière de la fédérale 2 entre Saint Yrieix et Limoges. Les amoureux de courses à pied ont rendez-vous à Isle dimanche.

Handball

Proligue : 24e journée

Limoges Handball 87 (6) / Strasbourg (10) : vendredi à 20h30

Basket

JeepELITE : 28e journée

Limoges CSP / Le Portel : samedi à 20h, en direct sur France Bleu Limousin

Football

Nationale 3 : 22e journée

Bressuire (3) / Limoges FC (8) : samedi à 18h

Rugby

Fédérale 2 : 22e et dernière journée de la phase régulière

Malemort Brive Olympique / SO Millavois : dimanche à 15h

Sporting Club Tulle Corrèze / Bourges Xv : dimanche à 15h

RAC Castelroussin / JA Isle Rugby : dimanche à 15h

Rugby Club du Pays de Saint Yrieix / USA Limoges : dimanche à 15h

CA Perigourdin / AS Saint Junien : dimanche à 15h

Course à pied

Trail

1er Trail Nature à Isle organisé par Isle Athlé dimanche à partir de 9h, avec deux parcours : 9,5km et 25,5 km. Inscriptions encore possibles en ligne sur le site de Limoges Athlé ou samedi sur la ligne de départ avenue du château, de 10h à 12h et de 14h à 16h.