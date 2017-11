Combiné nordique : les Vosgiens Maxime Laheurte et Antoine Gérard au pied du podium en Finlande

Résultat positif pour la première étape de coupe du monde en combiné nordique. Maxime Laheurte, de Gérardmer, et Antoine Gérard, de Ventron, ont pris les 4e et 5e places ce dimanche. Maxime Laheurte était en tête après le saut.

La saison est bien lancée pour les deux Vosgiens Maxime Laheurte et Antoine Gérard en combiné nordique. Pour la première étape de la coupe du monde en Finlande, plus précisément à Ruka, les deux Lorrains ont pris les 4e et 5e place ce dimanche. Ils avaient déjà été performants plus tôt dans le week-end.

Maxime Laheurte en tête après le saut

Un résultat intéressant pour la suite. Maxime Laheurte, originaire de Gérardmer, a construit cette quatrième place sur un très beau saut, le meilleur du concours, un vol à 145 mètres synonyme d'une petite avance sur ses concurrents au moment de chausser les skis (voir vidéo ci-dessous).

Antoine Gérard, de Ventron, pointait lui à la septième place. Mais Laheurte n'est pas parvenu à résister au retour de ses poursuivants et doit se contenter d'une belle quatrième place.

De son côté, Antoine Gérard est allé chercher le cinquième rang, comme la veille. Ce week-end finlandais permet à Maxime Laheurte d'être sixième au classement mondial. Antoine Gérard pointe lui à la neuvième place.