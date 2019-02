Comme un air de Jeux Olympiques à Laval

En pleine semaine olympique et paralympique, les élèves qui ont participé aux finales régionales de l'UNSS (Union nationale du sport scolaire) au lycée du Douanier Rousseau de Laval ont lu à voix haute le serment de Pierre de Coubertin et trépignent d'impatience avant Paris 2024.

Il y avait comme un air de Jeux Olympiques ce mercredi à Laval au lycée du Douanier Rousseau. Nous sommes en pleine semaine olympique et paralympique, dont le but est d'éveiller les jeunes aux valeurs de respect et de solidarité dans le sport. Avant chaque compétition, les élèves ont donc lu le serment olympique, rédigé par Pierre de Coubertin après les JO de 1920 à Anvers.

« Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part à ces Jeux olympiques en respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogue, dans un esprit de sportivité, pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes »

Ce cérémonial était une forme de piqûre de rappel pour les élèves de Jean-François André, professeur d'Éducation Physique et Sportive. "Généralement les élèves sont dans le respect des règles, ils font vraiment attention, donc c'est toujours bien de relire tout ça avant la compétition et avec tout le monde" explique l'enseignant.

En 2024 la Mayenne pourrait être une base d'entrainement de certaines équipes et athlètes lors des JO à Paris, comme France Bleu Mayenne l'annonçait en avril 2018 (voir ci-dessous). Et cela fait saliver Erwan et Mamoudou. "On pourra regarder de près des grands professionnels. Les voir à la télé et en vrai c'est pas pareil. Se mettre à leur place ça doit être impressionnant" déclare le premier. "Je suis fasciné par les Jeux Olympiques. J'ai vu Usain Bolt à la télévision, il a une grande vitesse et il est persévérant. Les Jeux Olympiques permettent de se surpasser" termine Mamoudou.

Et si les JO de Paris 2024 sont dans cinq ans, ces élèves amoureux de sport patienteront l'année prochaine avec les JO d'été à Tokyo.