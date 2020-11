Athlétisme : comment la Nantaise Laura Valette s'entraîne-t-elle pendant le confinement ?

Pendant le confinement, rares sont ceux qui peuvent fouler la piste bleue du stadium Pierre-Quinon à Nantes. L'accès à la salle couverte est strictement réservé aux sportifs de haut niveau, un statut réglementé par le ministère des Sports.

Seuls les sportifs de haut niveau peuvent accéder au Stadium Pierre Quinon à Nantes pendant ce confinement. © Radio France - François Ventéjou

À la différence du premier confinement, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, a souhaité que les sportifs de haut niveau puissent continuer à s'entraîner dans des conditions optimales. "J’en appelle aux élus des collectivités, aux maires pour qu’ils permettent l’accès aux équipements pour les publics prioritaires", avait-elle déclaré peu de temps après l'annonce du confinement par Emmanuel Macron. Cette reconsidération des sportifs par rapport au premier confinement, où ils devaient faire comme tout le monde, a soulagé tout le haut niveau français.

Ce confinement-là ne change pas grand-chose dans ma vie de sportive - Laura Valette

À Nantes, l'entraîneur du pôle d'athlétisme s'appelle Richard Cursaz. Il dirige un groupe composé de plusieurs athlètes de haut niveau dont l'internationale française spécialiste des haies Laura Valette. "Ce confinement-là ne change pas grand-chose dans ma vie de sportive", assure celle qui a participé aux derniers championnats du monde sur 100 mètres haies.

Après le bitume chez ses parents pendant le premier confinement, elle a retrouvé le tartan de Pierre Quinon. "Le béton engendrait plein de petites blessures qu'on ne pouvait pas soigner car on n' avait pas l'équipe médicale à disposition", raconte l'athlète de 23 ans, licenciée au Nantes Métropole Athlétisme. "Ça peut sembler être des petits détails mais ça change tout."

Laura Valette, licenciée au Nantes Métropole Athlétisme, dans la salle de musculation du Stadium Pierre Quinon. © Radio France - François Ventéjou

En plus de la piste, le stadium Pierre-Quinon abrite une salle de musculation. "On a tout le matériel à disposition, alors que pendant le premier confinement je soulevais des packs d'eau, s'amuse Laura Valette. D'un aspect pratique, c'est bien plus simple. D'avoir le coach aussi, ça change tout." Le coach c'est donc Richard Cursaz. Il entraîne Laura Valette depuis 2015. À l'aube d'une année olympique, il est soulagé de pouvoir continuer à travailler dans un environnement idoine avec son athlète. "C'est un vrai soulagement, confirme-t-il. L'athlète de haut niveau doit travailler dans la sérénité. C'est le cas pendant ce deuxième confinement."

Ne pas rompre la relation entre l'entraîneur et l'athlète

Au-delà de l'accès au Stadium, les règles pour les sportifs de haut niveau pendant ce deuxième confinement permettent de préserver le lien social entre les athlètes et leur entraîneur. "La relation entraîneur/entraînée est très importante pour identifier la charge d'entraînement, explique Richard Cursaz. L'observation au quotidien ne remplace pas les retours de l'athlète." Une grande différence avec le premier confinement. "Je n'avais aucun retour visuel. Je leur demandais parfois de se filmer, mais ce n'était pas suffisant pour avoir un bon retour et donc bien les préparer."

Laura Valette accompagnée de son entraîneur Richard Cursaz au Stadium Pierre Quinon à Nantes. © Radio France - François Ventéjou

"De savoir qu'on n'est pas tout seul dans le projet, c'est très important", poursuit Laura Valette, championne de France 2019 sur 100 mètres haies. "En plus du coach, il y a tout le groupe. Quand il faut se dépasser pendant les séances difficiles, c'est plus cool à plusieurs. Les repères avec les partenaires sont primordiaux."

L'entraînement au printemps dernier, elle l'avoue, n'était pas simple tous les jours. "S'entraîner tout seul, c'est démoralisant. Là on se tire vers le haut, c'est comme ça qu'on se surpasse tous les jours." Avec un objectif, fouler le 新国立競技場 l'été prochain, comprenez le stade olympique de Tokyo.