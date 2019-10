Comment se préparer à courir un 24 heures ?

Poitiers, France

Guillaume Laroche s'y prépare depuis des mois et des mois. Il a en tête cette fameuse course d' Albi. Ces 24 heures serviront aussi de support aux championnats du monde de la discipline. Le sociétaire de l' EPA86 espère bien courir 250 km. Pour cela comme les autres concurrents il va évoluer sur une boucle d' 1,5 km. Guillaume Laroche, s'est entraîné et espère parcourir les 12 premières heures sur les bases de 11.6 km/h car "la régularité est l'une des clés" de la réussite souligne le quadragénaire.