Compétition sportive à Mont-Saint-Aignan : 2 000 étudiants s'affrontent

Ce vendredi l'école de commerce Neoma de Rouen s'apprête à accueillir trois autres écoles de commerce pour une compétition sportive. Six disciplines pour tenter de remporter l'un des trois trophées. De l'ambiance, du sport mais pas d'alcool.

Pour la 27ème année consécutive, quatre écoles de commerce vont s'affronter ce week-end. Ce vendredi soir la cérémonie d'ouverture a lieu à Val-de-Reuil mais le reste de la compétition se déroulera à la Neoma Business School de Rouen basée à Mont-Saint-Aignan. L'école de commerce est hôtesse cette année. Les étudiants vont donc se rencontrer autour de six disciplines : handball, football, volleyball, tennis, rugby et basketball. Ils sont très impatients et veulent tous tenter de remporter l'un des trois trophées : sport, ambiance et fair-play. Le tout sans alcool. Une décision que les étudiants comprennent et approuvent.

L'équipe féminine de rugby est plus motivée que jamais et espère remporter tous ses matchs ce week-end. © Radio France - Kathleen Comte

L'équipe féminine de football attend les autres équipes avec impatience. Les étudiantes s'entraînent deux fois par semaine. © Radio France - Comte Kathleen

Les étudiants n'auraient loupé ça pour rien au monde. Ici l'équipe masculine de football. © Radio France - Kathleen Comte