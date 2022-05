ENQUÊTE - Imaginons ensemble les médias de demain pour vivre de grands événements sportifs

Sport & Médias : partagez vos attentes, vos envies. Radio France lance une grande consultation sur le sport et les médias.

Sport et média : partagez vos attentes et vos envies

La France s’apprête à accueillir des événements sportifs majeurs ces prochaines années et pour les suivre et les accompagner, nous vous proposons de répondre à quelques questions et de partager avec nous vos envies, vos attentes, vos idées sur ce que Radio France peut vous proposer autour de ces grands moments.

Imaginons ensemble la couverture médiatique de ces grands événements sportifs !

Suivez le lien et partagez vos envies : le questionnaire en ligne

Ce questionnaire est anonyme et toutes les questions sont posées à des fins de traitement statistique. Il ne sera fait aucun autre usage de ces données. Temps de réponse estimé à 7 mn.