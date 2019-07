Cori Gauff, l'enfant de Biot à Wimbledon

Biot, France

Cori Gauff est un nom qui ne vous dit sûrement rien. Pour le moment. La jeune américaine affronte ce lundi Simona Halep en 1/8ème de finale de Wimbledon pour sa première participation au tournoi. Et elle n'a pas fini de faire parler d'elle vu sa précocité sur les courts.

Pour espérer un exploit, elle peut s'appuyer sur qualités physiques et sur son tempérament. "C'est une matcheuse. Elle est capable d’élever son niveau de jeu sur les grands rendez-vous. C'est la marque des plus grands", présente Patrick Mouratoglou, son entraîneur.

Elle s'entraîne à Biot

Sous les yeux du formateur français, la jeune tenniswoman travaille sur les courts azuréens de Biot au sein de la Mouratoglou Academy. Institution qui lui permet de concilier sports et études, entre quelques voyages avec la Floride, sa région d'origine.

Elle alterne entre mon académie et les USA car sa famille et ses jeunes frères vivent là-haut. Mon équipe la suit quand elle retourne aux Etats-Unis, pareil pour le soutien scolaire"

En arrivant, ce sont surtout les qualités physiques de Cori et sa capacité à élever son niveau de jeu qui ont impressionné l'entraîneur français. Et puis lors de l'entretien individuel, " j'ai tout de suite senti qu'elle savait ou elle allait. Qu'elle est concentrée sur ses objectifs et qu'elle savait comment y parvenir", développe, l'entraîneur également de Serena Williams.

15 ans et déjà dans la cours des grandes

Ce lundi, la prodige affronte Simona Halep, numéro 6 mondiale et vainqueur de Roland Garros en 2018 . Un tournoi que "Coco" a remporté dans la catégorie juniors la même année. Cette fois, c'est sur l'herbe londonienne que l'américaine bataillera avec la roumaine.

Michelle Obama lui a envoyé un message Twitter pour la féliciter. Tout lui tombe un peu dessus en ce moment, mais elle sait ou elle va"

Pour la petite histoire, lors du premier tour de ce Wimbledon, Cori Gauff a éliminé Vénus Williams son idole et sœur de Séréna Williams, la protégée de Patrick Mouratoglou. Passage de témoins ?