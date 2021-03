Coronavirus : à Grenoble, un club d'escrime loue une cour de recréation pour donner des leçons

Les cours d'escrime du club Parmentier de Grenoble ont pu reprendre ce mercredi dans la cour de récréation de l'école Saint-Bruno. La semaine dernière, le gouvernement a autorisé la reprise de la pratique sportive pour les mineurs "dans les équipements sportifs de plein air sans limitation de nombre à condition d’être encadrés". Le club Parmentier a donc décidé de louer la cour de récréation de l'école une dizaine d'heures par semaine. Elle sera utilisable par beau ou par mauvais temps, grâce au préau.

Les maîtres d'arme ont posé des repères au sol pour délimiter les pistes © Radio France - Caroline Félix

Les apprentis épéistes, qui n'avaient plus cours depuis la mi-janvier, renouent donc avec la pratique sur le goudron. Les maîtres d'armes ont aménagé le préau de la cour, en déposant des repères au sol pour délimiter des pistes. Les combinaisons sont dotées d'un câble électrique pour détecter les touches lors des duels. Et, comme dans la salle d'escrime habituelle, il y aussi le système lumineux qui va avec, explique Jérôme, un des maîtres d'arme du club : "On a apporté nos appareils lumineux sans fil. Comme ça, on retrouve les conditions de la salle d'escrime, où quand on touche, ça allume des lumières".

Les combinaisons sont dotées d'un câble électrique pour détecter les touches lors des duels. © Radio France - Caroline Félix

La plupart des enfants, sous leur épaisse armure d'escrime, apprécient de pratiquer en extérieur, "parce comme ça on a moins chaud".